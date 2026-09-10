Wieder Büste aus Grazer Park verschwunden: Anzeige erstattet

Zum zweiten Mal binnen weniger Monate wurde eine Büste aus dem Grazer Stadtpark entfernt. Hat die Nähe der „Geehrten“ zum Nationalsozialismus die unbekannten Täter angetrieben?

Kopflos: So fand man erneut einen Sockel im Grazer Stadtpark vor

Jetzt ist es schon wieder passiert. So oder so ähnlich hätte es mancher Buchautor formuliert. Doch wenn auch die Causa in Richtung Krimi tendiert – nach Flapsigkeit ist der Grazer Kulturstadträtin Claudia Unger (ÖVP) nicht zumute. Vielmehr überwiegen Ärger und Unverständnis angesichts der Tatsache, dass binnen Monaten die zweite Büste über Nacht aus dem Grazer Stadtpark verschwunden ist. Die Stadt hat Anzeige erstattet.

Erst im Juni war der „Kopf“ des früheren Schriftstellers Franz Nabl (1883–1974) aus dem Stadtpark im Bereich Zinzendorfgasse/Elisabethstraße entfernt worden, nun wurde in den Morgenstunden der plötzlich leere Sockel des Historikers Hans Pirchegger (1875–1973) auf Höhe Attemsgasse entdeckt. Im Büro von Stadträtin Unger will man „ganz profane Gründe“ nicht ausschließen, „Bronze lässt sich wegen des hohen Kupferanteils gut zu Geld machen“.

1 / 3 Bis vor Kurzem war Pircheggers Büste noch heil © Stadt Graz

„Nähe zum Nationalsozialismus“

Mit Blick auf ähnliche Vandalenakte in der Vergangenheit – unter anderem wurde die Inschrift beim Turnvater-Jahn-Denkmal vor der Landesturnhalle von „Jahn“ auf „Wahn“ geändert – seien aber auch in den beiden jüngsten Fällen „ideologisch motivierte Taten naheliegend, zumal beide Persönlichkeiten eine Nähe zum Nationalsozialismus hatten“.

Sollte Letztere die unbekannten Täter angetrieben haben, betont Stadträtin Unger generell: „Ich bin für eine kritische Auseinandersetzung mit unserer Geschichte.“ Ihr Mittel der Wahl sei dabei „nicht Auslöschung, sondern Kontextualisierung mit Zusatztafeln“, wie es bei belasteten Straßennamen längst Usus sei. „Damit wir und künftige Generationen aus der Geschichte lernen können.“ Ein Vorgehen wie im Stadtpark sei aber so oder so zu verurteilen, die Stadt hat auch bereits Anzeige erstattet.

Franz Nabls Büste sei bislang noch nicht gefunden worden. Im Fall Pirchegger liege der finanzielle Schaden nun bei rund 12.000 Euro. Sollte jemand etwas Verdächtiges beobachtet haben, bittet Unger um Hinweise an die nächste Polizeiinspektion.