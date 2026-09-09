Ein 35-jähriger Motorradfahrer ist auf der L82 in Guttaring bei einem Überholmanöver ums Leben gekommen. Laut Einheimischen sei der Abschnitt extrem gefährlich.

Ein Überholmanöver hat am Dienstag auf der Silberegger Landesstraße (L82) einen Motorradfahrer aus Tschechien das Leben gekostet. Er soll, so berichtete es sein hinter ihm fahrender Freund der Polizei, in einer abfallenden Rechtskurve zwei Fahrzeuge überholt und in einen entgegenkommenden Kleintransporter geprallt sein. Der 35-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Bei Einheimischen ist diese Stelle gut bekannt. Sie gilt als sehr gefährlich, 100 Stundenkilometer sind erlaubt. „Die Leute fahren dort viel zu schnell und überholen, ohne zu schauen. Ich habe dort schon einige Situationen erlebt, die genau so wie am Dienstag enden hätten können“, erzählt ein Leser der Kleinen Zeitung. Erst im März passierte ein Unfall, bei dem eine 18-Jährige in ihrem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Im Laufe der Jahre wurden immer wieder Menschen bei Kollisionen teils schwer verletzt.

© KLZ/Gebeneter Ein Blick auf die abschüssige Straße

Desolate Straße

Weil von Anrainern und Gemeindebürgern vermehrt der Wunsch nach strengeren Verkehrsmaßnahmen wie einer Geschwindigkeitsbegrenzung oder einer Sperrlinie gekommen ist, hat sich die Gemeinde an das Land gewandt. Die Beamten haben sich die Lage vor Ort erst vor Kurzem angesehen. „Es wurden Erhebungen durchgeführt mit dem Ergebnis, dass kein Handlungsbedarf besteht“, sagt Bürgermeister Günter Kernle. Das müsse man so zur Kenntnis nehmen. Die Situation werde auch dadurch verschärft, dass die Straße in diesem Bereich auch schon recht desolat sei. „Sie gehört saniert. Das würde schon viel helfen. Mir persönlich würde eine Höchstgeschwindigkeit von 70 statt 100 km/h auch genügen“, sagt Kernle.

Vom Land heißt es dazu, dass die Überprüfungen stattgefunden haben. Es sei dabei festgestellt worden, dass es sich um keine „Unfallhäufigkeitsstelle“ handle. Entscheidungen über eventuelle Geschwindigkeitsbeschränkungen würden bei der zuständigen Verkehrsbehörde – in diesem Fall die Bezirkshauptmannschaft St. Veit – liegen.