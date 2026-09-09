Riesenwuzzler-Turnier findet in Seeboden statt

Vereine, Firmen oder Stammtische können als Teams beim Riesenwuzzlerturnier des Kiwanis Club Millstätter See antreten. Fußballfans treffen sich am 26. September bei der Festwiese in Seeboden.

Am 26. September wird die Festwiese in Seeboden zum Schauplatz eines außergewöhnlichen Fußballvergnügens. Der Kiwanis Club Millstätter See lädt zum Riesenwuzzlerturnier und freut sich nicht nur auf sportliche Teams, sondern vor allem auch auf viele Besucher, die als Fans für Stimmung sorgen. Wer noch nie erlebt hat, wie fünf Menschen gemeinsam an einer Stange versuchen, den Ball ins gegnerische Tor zu befördern, sollte sich dieses Spektakel nicht entgehen lassen.

Ab 10 Uhr heißt es auf der Festwiese anfeuern und mitfiebern. Auch abseits des Spielfeldes ist für das leibliche Wohl und gemütliches Beisammensein gesorgt. Vereine, Firmen, Stammtische, Freundeskreise oder andere Gruppen können sich noch für das Turnier anmelden. Ein Team besteht aus fünf Personen. Das Startgeld beträgt 50 Euro pro Mannschaft. Eine Runde dauert fünf Minuten. Mit der Teilnahme und dem Besuch wird die soziale Arbeit des Kiwanis Club Millstätter See unterstützt.