Streit um Importverbot von Waren aus dem Westjordanland

Der Streit um die umstrittene israelische Siedlungspolitik im Westjordanland eskaliert. Nachdem Großbritannien, Frankreich und Kanada am Dienstag ein Importverbot für Waren aus israelischen Siedlungen im Westjordanland angekündigt hatten, erklärte die israelische Regierung, sie werde das britische Konsulat in Ostjerusalem schließen. Insgesamt unterstützen zwölf Länder die Handelsbeschränkungen - Österreich ist nicht darunter.

© APA/AFP/JAAFAR ASHTIYEH Zwölf europäische Länder kritisieren Siedlungsbau und Gewalt