Unbezahlte Mehrarbeit: AK Kärnten erkämpft 2.100 Euro für Angestellte

Eine Service-Mitarbeiterin erhielt nach Intervention der Arbeiterkammer Kärnten 2100 Euro für jahrelang unbezahlte Mehrarbeit.

Eine teilzeitbeschäftigte Service-Mitarbeiterin hat nach einer Intervention der Arbeiterkammer Kärnten 2100 Euro nachbezahlt bekommen. Über Jahre hinweg hatte sie regelmäßig mehr gearbeitet als vertraglich vereinbart, ohne dass diese zusätzlichen Stunden entsprechend entlohnt worden waren.

Die Arbeitszeiten seien im Betrieb zwar korrekt erfasst worden, die Vergütung der Mehrstunden samt gesetzlicher Zuschläge sei jedoch ausgeblieben, erklärt Wolfram Lechner, Referatsleiter für Arbeitsrecht und Arbeitnehmerschutz bei der AK Kärnten. Er berechnete die offenen Ansprüche und intervenierte beim Arbeitgeber. In der Folge erhielt die Beschäftigte sämtliche ausstehenden Mehrstunden samt Zuschlägen nachbezahlt.

AK Kärnten hilft im Bedarfsfall

AK-Präsident Günther Goach warnt davor, unbezahlte Mehrarbeit hinzunehmen. Gerade in Branchen mit flexiblen Arbeitszeiten komme es immer wieder vor, dass Mehr- und Überstunden nicht korrekt abgegolten würden. Beschäftigte sollten ihre Arbeitszeiten daher möglichst genau dokumentieren und sich bei Unklarheiten beraten lassen.

© AK Kärnten_Helge Bauer Wolfram Lechner, Referatsleiter für Arbeitsrecht und Arbeitnehmerschutz bei der AK Kärnten

Wichtig sei es zu wissen, dass bei Teilzeitbeschäftigten zwischen Mehrstunden und Überstunden unterschieden wird. Wer unsicher ist, ob zusätzliche Arbeitszeit korrekt erfasst und bezahlt wurde, kann sich an die Arbeitsrechtsexperten der AK Kärnten wenden. Als Hilfsmittel verweist die AK auf ihren digitalen „Zeitspeicher“, mit dem Arbeitszeiten festgehalten werden können. Eine solche Dokumentation könne im Streitfall auch als Argumentationshilfe dienen.