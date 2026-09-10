Warum heißt ein historischer Lienzer Stadtteil Rindermarkt?

Eine Fotoausstellung beleuchtet die Geschichte des einstigen Bauernhofviertels. Unterdessen schreitet die Renovierung der St. Michaelskirche voran.

Die Sanierungsarbeiten rund um die Kirche St. Michael in Lienz laufen auf Hochtouren. Inzwischen ist der Zwiebelturm von der Firma Holzbau Duregger mit neuen Lärchenschindeln eingedeckt worden. Kreuz und Kugel wurden in einer spektakulären Aktion abgenommen und wieder auf den Turm gesetzt. Fast golden leuchtet er nun in der Herbstsonne. Jetzt ist das baufällige Dach an der Reihe. Um die Renovierung bezahlen zu können, hat das Komitee St. Michaelskirche in den vergangenen Wochen und Monaten vielfältige Aktionen durchgeführt – etwa eine Ausstellung bekannter Osttiroler Künstlerinnen und Künstler samt Versteigerung sowie das erste Rindermarktfest, das im Sommer auf großen Anklang stieß.

Gemeinsam mit Historiker Martin Kofler vom Tiroler Archiv für photographische Dokumentation und Kunst in Lienz (TAP) wird nun die Ausstellung „Der Rindermarkt in Lienz in alten Ansichten“ vorbereitet. Die Ausstellung mit beeindruckendem Fotomaterial zeigt den historischen Stadtteil im Wandel der letzten Jahrzehnte. Sie wird am Donnerstag, dem 8. Oktober, um 19 Uhr im benachbarten Kunstraum Leibl eröffnet und bis zum 28. Oktober jeweils von Montag bis Freitag zu sehen sein. Auch der Name Rindermarkt wird beleuchtet. Denn der war Programm: Hier, nördlich der Isel und rund um den Michaelsplatz, wurde einst Vieh verkauft. Die Straßen und Gassen waren von Bauernhöfen gesäumt. Heute kaum noch vorstellbar bei der Lage mitten in der Stadt.

Der Verkauf der „Schindelpakete“ geht weiter

Präsentiert wird auch ein Kalender für das Jahr 2027 mit historischen Bildern des Rindermarktes. Der Reinerlös des Kalenderverkaufes kommt der Michaelskirche zugute. Überhaupt: „Ein Projekt dieser Größenordnung ist ohne Spenden der Bevölkerung schwer umzusetzen“, sagen Helmut Krieghofer und Dekan Franz Troyer vom Komitee St. Michaelskirche. Daher läuft auch der Verkauf der „Schindelpakete“ weiter. Mit 60 Euro finanziert man einen halben Quadratmeter Lärchenschindeln für den Turm und das Dach der Michaelskirche. Mit 120 Euro einen Quadratmeter und mit 600 Euro fünf Quadratmeter Schindeln.

1 / 5 Fast golden leuchtet der neu eingedeckte Zwiebelturm in der Herbstsonne © Andre Schmidt

Die Arbeiten sollen im Jahr 2029 abgeschlossen sein. Die Gesamtkosten betragen rund 750.000 Euro. Erstmals erwähnt wurde der Bau im Jahre 1308, man glaubt aber, dass die Kirche viel älter ist. Sie gehört damit zu den größten Kunstschätzen der Sonnenstadt. Finanziell unterstützt wird die Sanierung vom Bundesdenkmalamt, von der Diözese Innsbruck, der Landesgedächtnisstiftung und der Stadt Lienz. Auch über die „Dolomiti live – Interreg“-Förderung, gemeinsam mit der Südtiroler Gemeinde Percha, werden Mittel zur Verfügung gestellt. Nach der Fertigstellung soll St. Michael nicht nur als Gotteshaus, sondern auch als Raum für Kunst und Kultur den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stehen.