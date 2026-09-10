Bauarbeiten in Oberdrauburg bringen Einschränkungen auf B100

Die Wurmitzbachbrücke wird aufgrund von Schäden an der Asphaltdecke und am Brückengeländer saniert. Das Land Kärnten investiert dafür rund 70.000 Euro.

Ab dieser Woche wird die Wurmitzbachbrücke an der B100 Drautal Straße in Oberdrauburg saniert. Das Land Kärnten investiert dafür rund 70.000 Euro. Autofahrer müssen während der Bauarbeiten mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Notwendig geworden sind die Arbeiten aufgrund von Schäden an der Asphaltdecke sowie am rechten Brückengeländer. Im Zuge der Sanierung werden die Asphaltflächen erneuert, kleinflächige Betonsanierungen durchgeführt und das Brückengeländer auf der rechten Seite ausgetauscht.

Der Verkehr wird im Bereich der Baustelle halbseitig geführt und mittels Ampel beziehungsweise händisch geregelt. Landeshauptmann-Stellvertreter und Straßenbaureferent Martin Gruber betont die Bedeutung laufender Sanierungen: „Mit der Sanierung bringen wir die Wurmitzbachbrücke wieder in einen verkehrssicheren Zustand.“ Die Arbeiten sollen bis Mitte Oktober abgeschlossen sein. „Gerade bei unserer bestehenden Straßen- und Brückeninfrastruktur ist es wichtig, notwendige Sanierungen rechtzeitig umzusetzen. Damit erhalten wir das Straßennetz langfristig und sorgen für sichere Verbindungen in den Regionen“, so Gruber weiter.