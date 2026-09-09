Brisante Anschuldigungen zur Premiere von Musk-Doku

Zur Premiere einer neuen Dokumentation über Elon Musk sorgt eine brisante Anschuldigung seiner Ex-Freundin für Aufsehen. Ashley St. Clair sagte in der Pressekonferenz bei den Filmfestspielen Venedig, ihr seien 40 Millionen Euro geboten worden, damit sie nicht in der Doku auftritt. Eine Stellungnahme Musks zu der Behauptung lag zunächst nicht vor. Der Unternehmer äußerte sich in der Vergangenheit aber mehrmals abfällig über das Filmprojekt.

© APA/AFP Elon Musk schweigt zu Behauptungen