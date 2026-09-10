Inklusives Fischen unter dem Schloss Trautenfels

Fischereiverband bereitete Kunden des Schladminger Diakoniewerks mit gemeinsamen Stunden beim Fischen in Trautenfels große Freude.

Einen ganz besonderen Tag haben Kundinnen und Kunden des Diakoniewerks Schladming auf Einladung des Landesfischereiverbandes Steiermark, Region Enns/Traun, jüngst beim Fischen in Trautenfels verbracht. Für manche Teilnehmer war es gar das erste Mal, dass sie eine Angel in Händen hielten, umso größer war dann natürlich die Freude, wenn tatsächlich ein Fisch angebissen hat.

© Diakoniewerk Schladming Manche Kunden waren das erste Mal beim Fischen

Nach dem Fischen begab man sich ins Schlossteich Stüberl, wo man sich gemeinsam das Mittagessen schmecken ließ. Die selbstgefangenen Fische wurden mitgenommen und später im Garten gegrillt. „So hat der besondere Ausflug auch nach der Rückkehr noch eine schöne Fortsetzung gefunden“, berichtet das Diakoniewerk Schladming.