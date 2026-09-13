Ab Montag gelten wieder die regulären Öffnungszeiten
Ab Montag gelten im Regionalbüro der Kleinen Zeitung in Weiz wieder die regulären Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 8 bis 12.30 Uhr und von 13 bis 16 Uhr sowie Freitag von 8 bis 13 Uhr.
Der Sommer ist um, die Ferien sind zu Ende. Ab Montag, 14. September gelten im Büro der Kleinen Zeitung in Weiz wieder die regulären Öffnungszeiten.
Die Redaktion hat dann wieder von Montag bis Donnerstag von 8 bis 12.30 und von 13 bis 16 Uhr sowie Freitag von 8 bis 13 Uhr geöffnet.
In Weiz für Sie da ...
Doris Haider und Birgit Martina Dudas sind im Sekretariat von Montag bis Freitag persönlich für Sie da. Auch telefonisch oder per E-Mail kümmern sie sich um Ihre Anliegen.
Sandra Zeitz ist Ansprechpartnerin für Inserate auf allen Plattformen sowie für regionale Verkaufs- & Kommunikationslösungen.
In der Redaktion: Julia Kammerer, Nicole Stranzl, Veronika Teubl-Lafer und Thomas Wieser sind für die Berichterstattung zuständig.