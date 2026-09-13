Ab Montag gelten wieder die regulären Öffnungszeiten

Ab Montag gelten im Regionalbüro der Kleinen Zeitung in Weiz wieder die regulären Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 8 bis 12.30 Uhr und von 13 bis 16 Uhr sowie Freitag von 8 bis 13 Uhr.

Redakteurin Nicole Stranzl freut sich schon auf Ihren Besuch

Der Sommer ist um, die Ferien sind zu Ende. Ab Montag, 14. September gelten im Büro der Kleinen Zeitung in Weiz wieder die regulären Öffnungszeiten.

Die Redaktion hat dann wieder von Montag bis Donnerstag von 8 bis 12.30 und von 13 bis 16 Uhr sowie Freitag von 8 bis 13 Uhr geöffnet.