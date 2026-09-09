Erlebnisbad Lesachtal wird um 150.000 Euro modernisiert

Als einziges Freibad zwischen Kötschach-Mauthen und Sillian ist das Erlebnisbad Lesachtal ein beliebter Treffpunkt. Unter anderem soll die Bädertechnik erneuert werden.

Das „Erlebnisbad Lesachtal“ in Kleblas soll umfassend modernisiert und damit langfristig für die Bevölkerung und Gäste erhalten werden. Nach rund drei Jahrzehnten Badebetrieb sind verschiedene Erneuerungen notwendig geworden.

„Das Erlebnisbad ist seit vielen Jahren ein beliebter Treffpunkt und eine bedeutende Freizeitinfrastruktur der Gemeinde Lesachtal. Als einziges Freibad zwischen Kötschach-Mauthen und Sillian in Osttirol ist es nicht nur für die heimische Bevölkerung, sondern auch für die Gäste der gesamten Region ein wichtiges Freizeitangebot während der Sommermonate. Mit den Modernisierungsmaßnahmen sorgen wir dafür, dass die Anlage attraktiv bleibt und das Bad auch in den kommenden Jahren genutzt werden kann“, sagt Landesrat Sebastian Schuschnig, der sich mit Bürgermeister Bernhard Knotz sowie dem Geschäftsführer der Betreibergesellschaft, Nikolaus Lanner, vor Ort über das Projekt informierte.

Freiwillige sorgen für Badespaß

Im Zuge der geplanten Sanierung sollen unter anderem die Bädertechnik modernisiert und die Pumpenanlage erneuert werden. Auch im Gastronomiebereich sind Adaptierungen vorgesehen, darunter die Anschaffung neuer Stühle und Sitzgelegenheiten. Insgesamt sind für die Maßnahmen rund 150.000 Euro vorgesehen. Das Land Kärnten unterstützt das Projekt mit einer Tourismusförderung von mehr als 50.000 Euro.

Nach dem Ausscheiden der langjährigen Betreiberfamilie im vergangenen Jahr war die Zukunft des Bades ungewiss. Nur durch das ehrenamtliche Engagement zahlreicher Helfer und Unterstützer sowie der Betriebe vor Ort konnte eine Schließung des Bades verhindert werden.