Neuer Rekord beim 25. X-Treme Bergduathlon in Gaishorn

Jubiläumsausgabe mit so vielen Startern wie noch nie, darunter waren erstmals auch zehn Kinder.

Von Gaishorn am See Richtung Mödlingerhütte und Spielkogel: Dieser Herausforderung stellten sich wieder zahlreiche Sportlerinnen und Sportler am vergangenen Wochenende. Und zwar im Rahmen des X-Treme Bergduathlons, der heuer zum 25. Mal über die Bühne gegangen ist. Die Veranstalter freuten sich über einen neuen Rekord bei den Teilnehmern: Mit 160 waren so viele wie noch nie zuvor am Start bei der Sportveranstaltung.

Selbiger fand sich beim Gaishorner See, von dort aus ging es acht Kilometer und 813 Höhenmeter mit dem Mountainbike bis zur Wechselzone, von wo aus rund vier Kilometer und weitere 215 Höhenmeter laufend in Angriff genommen werden mussten.

© KK Radeln und laufen stand beim Bergduathlon auf dem Programm

„Mit Lukas Simoner, Christoph Huber und Georg Trinkl waren wieder absolute Ausnahmeathleten am Start, die für herausragende Leistungen sorgten“, heißt es. Ebenfalls erwähnenswert: Erstmals waren zehn Kinder mit dabei und mit Sepp Müller ein echtes Urgestein, das keinen der 25 Duathlons ausgelassen hat.

Das Jubiläum wurde im Anschluss auf der Mödlingerhütte gebührend gefeiert.