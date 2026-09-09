Schülerin (13) missbraucht: Steirischer Ex-Politiker angeklagt

Mann muss wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen vor Gericht. In Wohnung soll er sich am Opfer vergangen haben. Anklage noch nicht rechtskräftig.

Zum Tatzeitpunkt im Jahr 2021 ist das Mädchen erst 13 Jahre alt gewesen. Noch heute leidet die junge Frau an psychischen Folgeschäden. Nachdem sich der Verdacht gegen einen steirischen Ex-Politiker im Vorjahr, wie berichtet, erhärtet hat, ist das Ex-Neos-Mitglied nun von der Grazer Staatsanwaltschaft wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen angeklagt worden.

Die Vorwürfe: Der Mann soll die Schülerin damals, nachdem man über eine Online-Plattform Kontakt hatte, in eine Grazer Wohnung gelockt haben, wo es zu sexuellen Handlungen gekommen sein soll. Danach soll er Geld abgehoben und sein Opfer damit bezahlt haben. Nach der Anzeige, die die junge Frau selbst erstattete, folgten Datenträger- und Handyauswertungen. Und nun eben die (noch nicht rechtskräftige) Anklage: „Der Strafrahmen beträgt fünf bis 15 Jahre, da wir aufgrund der Folgeschäden auch von schwerer Körperverletzung ausgehen“, so Christian Kroschl, Sprecher der Grazer Staatsanwaltschaft.

Sämtliche Funktionen zurückgelegt

Bilder und persönliche Daten des Politikers wurden von der Partei nach Bekanntwerden der Vorwürfe im Vorjahr sofort vom Netz genommen. Seitens der Neos folgte damals folgende Stellungnahme: Man habe Kenntnis über eine Anzeige und Ermittlungen gegen einen Funktionär unserer Partei in der Steiermark erlangt. „Wir nehmen diese Vorwürfe sehr ernst und haben umgehend Konsequenzen eingeleitet. Der betreffende Funktionär hat von sich aus seine Mitgliedschaft beendet und sämtliche Funktionen in seiner Rolle als Neos-Vertreter per sofort zurückgelegt.“