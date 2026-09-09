Fünf Tote bei Hubschrauberabsturz von Arztdienst in Malaysia

Bei einem Hubschrauberabsturz in Malaysia sind fünf Menschen - der Pilot und ein medizinisches Versorgungsteam - ums Leben gekommen. Der Helikopter eines Versorgungsdienstes stürzte auf einem abgelegenen Flugplatz in der Region Sarawak im Nordwesten der Insel Borneo ab, wie die Behörden am Mittwoch erklärten. Die Absturzstelle befindet sich laut Katastrophenschutz rund 315 Kilometer südöstlich der Stadt Miri.