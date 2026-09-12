Gib den Eltern Zucker!

Der Elternabend ist die erste große Prüfung des Schuljahres. Gewonnen hat, wer am längsten durchhält, ohne sich zu melden. Erkenntnis einer Mutter: Es ist nicht leicht.

Der Elternabend ist ein gesellschaftlicher Seismograph. Komischerweise werden diese Abende immer dann schlimm, wenn scheinbar ganz „progressive“ Eltern in der Runde sitzen. Eine Beobachtung.

Na gut, die Sessel sind ein bisschen bequemer als die im Kindergarten. Und ein bisschen größer. Trotzdem merke ich schon nach wenigen Minuten, wie mein Hintern anfängt, einzuschlafen. Er reagiert quasi am schnellsten. Gleich danach kommt der Nacken, da ich (Streberin) in der ersten Reihe sitze und folglich meinen Kopf ungesund nach oben recken muss, um die vorbereitete Präsentation am Beamer lesen zu können. Wenn wir alle Glück haben, geht es schnell. Wenn aber Kleiderordnung, die Umsetzung des Handyverbotes oder – Gott behüte – ein persönliches Thema auf den Tisch kommen, dann kann es sein, dass ich mir bald wünsche, ich dürfte mein Hintern sein. Und wegdämmern. Der Elternabend ist eine nicht zu unterschätzende Prüfung zu Beginn des Schuljahres und erfordert extrem viel Disziplin. Das hab ich „lernen dürfen“, wie man wohl pädagogisch richtig formuliert, denn ganz am Anfang dachte ich: Juhu, eine neue Gemeinschaft! Da bring ich mich doch gerne ein. Und dann war ich plötzlich Elternvertreterin und das gedehnte Ausatmen rund um mich hat klar gemacht: Niemand will den Job! Die anderen sind einfach besser, die Stille nach der Frage „Wer möchte?“ auszuhalten. Aber sei‘s drum.

© APA / Barbara Gindl Viele Aufgaben stehen zu Schulbeginn am Plan. Auch der Elternabend.

Shitshow in der WhatsApp-Gruppe

Was dann kommen sollte, war spannend. Einerseits die scheinbar zwingend notwendige WhatsApp-Gruppe, in der Eltern zu seltsamen Wesen werden. Zu extrem mitteilungsbedürftigen, aber auch fiesen und untergriffigen Wesen. Ein Wechselbad aus euphorischen Glückwünschen und Bestätigungs-Nachrichten (gerne auch 22 mal: „Wow, super, ganz toll!“), wenn man etwa eine Möglichkeit für Nikolaussackerl im Herbst aufgetan hat, aber schon im nächsten Moment kann es eine echte Shitshow werden, wenn jemand in der Gruppe (oder noch besser außerhalb der Gruppe) als aktuelles Feindbild identifiziert wird. Es ist quasi die Mini-Variante dessen, was wir auf den Sozialen Medien sehen. Nur mit extrem viel Engagement, weil immerhin geht es ja um das eigene (heilige) Kind. Sehr gerne werden auch eventuelle Verfehlungen „des Lehrkörpers“ in so einer Gruppe seziert. Wenn aber der Austausch von Befindlichkeiten via Smartphone nicht mehr reicht, ruft man eine Sitzung ein. Da ist die Elternvertreterin dann natürlich gefragt, das Problem als groß genug zu erkennen und engagiert einen Termin mit der Schule zu vereinbaren.

Endgegner Nougatknödel

Mein schönster Elternabend war demnach ein solches Happening kurz vor Weihnachten. Die Schule eine Ganztagsschule, in der die Kinder dankenswerterweise zu Mittag verköstigt wurden. Das Essen bio, es gab immer auch Obst – und doch brodelte es. Aber warum? Wir trafen uns um 18 Uhr, die meisten von uns kamen von der Arbeit und waren vor allem eines: unterzuckert. Das Thema lustigerweise: Zucker. Ein Mal pro Woche gab es eine süße Speise, also Topfenknödel zum Beispiel. Das Fass zum Überlaufen brachte diese Leckerei: Nougatknödel. Der Ausbruch kam spontan: „Wir haben doch nicht die zuckerfreie Erziehung mit allen Mühen jahrelang durchgezogen, nur damit mein Kind dann von Tag eins weg von Unmengen Zucker verführt wird!“ Der flammende Appell der Mama war trotz aller Verve nur schwer zu verstehen, denn der in hastigen Bissen vertilgte Schokoriegel schluckte den einen oder anderen wütenden Nebensatz. Sie musste eben auch erst mal die eigenen Nerven beruhigen. Verständlich.