Auch Österreicher beobachteten Chinas Kulturrevolution

"Von revolutionärem Elan war nichts zu spüren, es war alles sehr kontrolliert." Dennoch hat der spätere APA-Außenpolitikredakteur Emanuel-Josef Ringhoffer die letzte Phase von Maos Großer Proletarischer Kulturrevolution in China 1973/74 miterlebt. Nach Maos Tod vor 50 Jahren am 9. September 1976 bekamen die Gegner der "Revolution" allmählich die Oberhand in der Kommunistischen Partei und stoppten sie endgültig.