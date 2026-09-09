Jugend etwas weniger leistungsbereit und wissbegierig

Zwei Drittel der Jugendlichen in Österreich haben bei der neuen PISA-Studie angegeben, dass sie sich bei schulischen Herausforderungen extra reinhängen. Das sind zwar mehr als im OECD-Schnitt (60 Prozent), im Vergleich zu PISA 2022 ist die Leistungsbereitschaft aber gesunken (minus 8 Prozentpunkte). Gleichzeitig ist der Anteil an Jugendlichen, die das Lernen neuer Dinge langweilig finden, von 28 auf 33 Prozent gestiegen. Ein Viertel empfindet Schule gar als Zeitverschwendung.

© APA/dpa Die Bereitschaft, sich in der Schule anzustrengen, wird weniger