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Jugend etwas weniger leistungsbereit und wissbegierig

Zwei Drittel der Jugendlichen in Österreich haben bei der neuen PISA-Studie angegeben, dass sie sich bei schulischen Herausforderungen extra reinhängen. Das sind zwar mehr als im OECD-Schnitt (60 Prozent), im Vergleich zu PISA 2022 ist die Leistungsbereitschaft aber gesunken (minus 8 Prozentpunkte). Gleichzeitig ist der Anteil an Jugendlichen, die das Lernen neuer Dinge langweilig finden, von 28 auf 33 Prozent gestiegen. Ein Viertel empfindet Schule gar als Zeitverschwendung.

Die Bereitschaft, sich in der Schule anzustrengen, wird weniger
© APA/dpa
Die Bereitschaft, sich in der Schule anzustrengen, wird weniger
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