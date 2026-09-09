Anti-Smartphone-Front macht in Wien mobil

"Spritzer statt Smartphone", "Leben statt Liken!": Wer derzeit in der Wiener Innenstadt unterwegs ist, wird – sofern der Blick nicht am Handy klebt – unweigerlich auf schwarz-weiße Plakate mit provokanten Sprüchen gegen Smartphones und soziale Medien stoßen. Mit Klebeband an Straßenmasten befestigt, stammen die Botschaften von der "Radikalen Anti Smartphone Front" (RASF). Nach London und Brüssel setzt die Gruppe nun auch in Wien "verstärkte Aktionen", wie ihr Kopf sagte.

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