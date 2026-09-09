Wahl der "Konsum-Ente 2026" startet

Bis 9. Oktober kann ab sofort über das "ärgerlichste Lebensmittel des Jahres" abgestimmt werden. Für die Initiative des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) stehen wieder fünf Produkte zur Wahl. Als "Konsum-Ente 2026" nominiert wurden Beispiele aus der Kategorie übergroße Verpackung, je ein Fall potenzieller "Shrinkflation" und "Skimpflation" sowie ein Kuchen mit einer unerwarteten Zutat, berichteten die Konsumentenschützer am Mittwoch.