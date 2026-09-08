US-Militär meldet Zerstörung von fünf iranischen Tankern

Das US-Militär hat laut eigenen Angaben erneut mehrere iranische Tanker angegriffen, die mit den Iranischen Revolutionsgarden in Verbindung stehen sollen. Die Attacken auf fünf Tanker seien eine Reaktion auf Raketenangriffe auf ein Kriegsschiff der US-Marine in den vergangenen zwei Tagen gewesen. Zuvor hatten iranische Medien mehrere Explosionen auf der Insel Kharg im Persischen Golf sowie nahe der Hafenstadt Jask an der Straße von Hormuz gemeldet.

© APA/US Central Command (CENTCOM) Das US-Militär nahm erneut Öltanker ins Visier (Archiv)