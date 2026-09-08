Anja Silja beim Österreichischen Musiktheaterpreis gewürdigt

Im weihevollen Ambiente der Wiener Votivkirche sind am Dienstagabend die Gewinner des 14. Österreichischen Musiktheaterpreises gekürt worden. Darunter fanden sich die 86-jährige Sopranlegende Anja Silja als Lebenswerk-Preisträgerin, Asmik Grigorian als aktueller Topstar des Stimmfachs und der geschasste Salzburger Ex-Festspielintendant Markus Hinterhäuser, der mit klaren Worten zu seinem Abgang aufhorchen ließ. Er wurde mit dem Großen Preis der Jury gewürdigt.

© APA/GEORG HOCHMUTH Anja Silja freut sich über die Lebenswerk-Ehrung