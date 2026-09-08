Motorradfahrer in Kärnten verunglückt

Ein 35-jähriger Tscheche ist am Dienstag mit seinem Motorrad auf der Silberegger Landesstraße (L 82) in Althofen im Gemeindegebiet von Friesach in Kärnten mit einem Kleintransporter kollidiert und dabei tödlich verunglückt. Der Motorradfahrer überholte laut Polizei gegen 13.30 Uhr in einer leichten Rechtskurve zwei Fahrzeuge, als es trotz Ausweichmanövern beider Lenker zur Frontalkollision mit dem Auto eines 26-Jährigen kam.