58-Jährige in Tirol bei Sturz mit E-Bike schwerstverletzt

Eine 58-jährige Italienerin ist Dienstagmittag am Drauradweg in Strassen in Osttirol aus unbekannter Ursache zu Sturz gekommen und schwerst am Kopf verletzt worden. Ihr Ehemann sowie ihre Tochter, die unmittelbar hinter der Frau unterwegs waren, konnten den Sturz laut eigenen Angaben nicht beobachten und fanden die 58-Jährige bewusstlos am rechten Fahrbahnrand. Rettung und Notarzt versorgten und reanimierten sie. Die Italienerin wurde in die Innsbrucker Klinik geflogen.