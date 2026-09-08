König Harald V. wird in Oslo feierlich beigesetzt

Zwölf Tage nach seinem Tod wird der norwegische König Harald V. am Mittwoch feierlich beigesetzt. Angekündigt haben sich Mitglieder von Königsfamilien sowie Staats- und Regierungschefs aus aller Welt. Der Trauerzug setzt sich um 12.00 Uhr am Königlichen Schloss in Oslo in Bewegung, die Trauerfeier im Osloer Dom beginnt um 13.00 Uhr. Anschließend wird Harald auf der Festung Akershus beigesetzt.

© APA/AFP Der norwegische König Harald V. wird beigesetzt

vor 32 Minuten 8. September 2026 um 20:18 Oslo Außenpolitik