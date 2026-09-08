Ars Electronica Festival verhandelt das Menschsein

In Linz startet am Mittwoch das Ars Electronica Festival, das heuer unter dem Titel "Future Begins. Negotiating Humanity" (Zukunft beginnt. Menschsein verhandeln) steht. Die Hauptpreise des Prix Ars Electronica, die Goldenen Nicas, werden am Donnerstag vergeben. Die Siegerarbeiten sowie jene der Gewinner des S+T+ARTS Prizes der EU sind im Lentos Kunstmuseum zu sehen. Insgesamt werden bis 13. September aber mehr als 40 Schauplätze im gesamten Stadtzentrum bespielt.

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