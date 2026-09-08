Im Fall der Bluttat auf Wiener Friedhof Freundin angeklagt

Nach der Bluttat an einer Pensionistin am Wiener Friedhof Baumgarten am 23. Februar muss sich am Mittwoch eine zweite Jugendliche vor Gericht verantworten. Das 14-jährige Mädchen wurde nach Ermittlungen wegen Beitrags zum Mord angeklagt. Die Verhandlung findet vor einem Jugendgericht statt. Im vergangenen Juni wurde bereits eine ebenfalls 14-Jährige als direkte Täterin zu acht Jahren Haft und Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum verurteilt.

© APA/Max Slovencik Opfer war Friedhofsbesucherin und wurde niedergestochen