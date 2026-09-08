E-Bikerin nach Sturz am Drauradweg in Osttirol schwer verletzt

Am Drauradweg wurde eine E-Bikerin nach einem Sturz schwer verletzt und vom Notarzt wiederbelebt. Die Verletzte wurde nach Innsbruck geflogen.

Dienstagmittag gegen 12 Uhr fuhr eine 58-jährige Italienerin mit ihrem Ehemann und ihrer Tochter mit E-Bikes am Drauradweg im Gemeindegebiet von Strassen in Fahrtrichtung Lienz. Der Ehemann und die Tochter fuhren wenige Sekunden hinter der Mutter. Den Sturz selbst konnten sie nicht sehen, fanden sie aber kurz darauf bewusstlos am rechten Fahrbahnrand.

Durch den Sturz erlitt die Italienerin schwerste Verletzungen am Kopf. Die 58-Jährige musste am Unfallort durch den Notarzt der alarmierten Rettung wiederbelebt werden. Nach der Erstversorgung wurde die Verletzte in die Klinik nach Innsbruck geflogen. Wie und warum es zum Sturz kam, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen der Polizei.