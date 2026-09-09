Kopftuchverbot auch an unseren Schulen: „Kärnten ist nicht Wien“

Das Kopftuchverbot gilt ab Schulstart in Kärnten für Schülerinnen bis 14 Jahre. Dialog mit Glaubensgemeinschaften am Dienstag.

Wenn am Montag in Kärnten das neue Schuljahr beginnt, gilt erstmals auch das neue Kopftuchverbot für Schülerinnen bis zum 14. Geburtstag. Bildungslandesrat Peter Reichmann (SPÖ) will bei der Umsetzung vor allem eines vermeiden: dass die betroffenen Mädchen im Schulalltag zum Mittelpunkt eines Konflikts werden. „Für mich gilt: Gespräch vor Strafe“, sagte Reichmann am Dienstag bei einer Pressekonferenz anlässlich des kommenden Schulstarts.

Das Verbot selbst steht für Reichmann nicht zur Diskussion. „Das Gesetz wird selbstverständlich auch in Kärnten umgesetzt“, betonte er. Entscheidend sei aber, dass dies „sachlich, respektvoll und mit dem notwendigen Fingerspitzengefühl geschieht – ohne junge Mädchen bloßzustellen“.

Gespräch mit Religionsgemeinschaften

Noch vor dem Schulstart suchte Reichmann deshalb das Gespräch mit den Religionsgemeinschaften. Gemeinsam mit Präsidialleiter Robert Derhaschnig traf er Vertreter der katholischen, evangelischen und islamischen Glaubensgemeinschaft. Im Mittelpunkt standen die praktische Umsetzung des Verbots und mögliche Probleme, die sich im Schulalltag ergeben könnten. Vereinbart wurde, auch bei auftretenden Fragen eng miteinander in Kontakt zu bleiben.

„Mädchen dürfen nicht unter Druck geraten“

Dabei kamen durchaus unterschiedliche Zugänge zum Gesetz zum Vorschein. Esad Memic, Fachinspektor und Vorsitzender der Islamischen Religionsgemeinschaft Kärnten, stellte vor allem die Schülerinnen in den Mittelpunkt: Die betroffenen Mädchen dürften nicht unter Druck geraten, gemeinsam müsse für sie der bestmögliche Rahmen geschaffen werden.

© Büro LR Reichmann v.l.n.r.: Esad Memic, Peter Reichmann, Josef Marketz, Lydia Burchhardt, Robert Derhaschnig

Auch der katholische Bischof Josef Marketz verwies auf die Sensibilität des Themas. Staatliche Eingriffe in religiöse Angelegenheiten würden Emotionen auslösen, umso wichtiger sei der Dialog. Die evangelische Pfarrerin Lydia Burchhardt, die Superintendentin Andrea Mattioli vertrat, betonte wiederum die Bedeutung der Schule als Lernraum für Diversität.

Reichmann sieht darin den Kärntner Weg bei der Umsetzung: „Kärnten hat ein starkes Fundament des respektvollen Miteinanders der Religionen. Auf diesem wollen wir auch bei der Umsetzung der neuen gesetzlichen Regelung aufbauen.“

„Kärnten ist nicht Wien“

Wie viele Schülerinnen das Verbot überhaupt betrifft, ist überschaubar. Nach einer Erhebung der Bildungsdirektion handelt es sich in Kärnten um 47 Mädchen unter 14 Jahren, die regelmäßig ein Kopftuch getragen haben. Daher dürfe man die Relevanz der Thematik laut Reichmann auch nicht überbewerten: „Kärnten ist nicht Wien, das muss man ganz klar sagen.“

© Markus Traussnig Bildungslandesrat Peter Reichmann: „Kärnten ist nicht Wien.“

Seit 1. September gilt das Verbot österreichweit. Schülerinnen bis zum 14. Geburtstag dürfen in der Schule kein Kopftuch tragen, das „das Haupt nach islamischen Traditionen verhüllt“. Bei einem erstmaligen Verstoß sieht das Gesetz zunächst ein verpflichtendes Gespräch der Schulleitung mit der Schülerin und ihren Erziehungsberechtigten vor. Erst bei wiederholten Verstößen folgen weitere Schritte.