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35-jähriger Motorradfahrer in Kärnten tödlich verunglückt
Bei einem Unfall in Guttaring starb ein Motorradfahrer aus Tschechien nach einem Zusammenstoß mit einem Auto noch an der Unfallstelle.
Ein 35 Jahre alter Motorradfahrer aus Tschechien ist am Dienstag in Guttaring (Bezirk St. Veit an der Glan) beim Überholen mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen und tödlich verletzt worden. Die Polizei bestätigte der APA lokale Medienberichte. Reanimationsversuche blieben erfolglos, der Mann starb noch an der Unfallstelle. Der Autolenker blieb unterdessen unverletzt.