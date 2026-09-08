35-jähriger Motorradfahrer in Kärnten tödlich verunglückt

Bei einem Unfall in Guttaring starb ein Motorradfahrer aus Tschechien nach einem Zusammenstoß mit einem Auto noch an der Unfallstelle.

© APA/THEMENBILD Der Biker aus Tschechien prallte gegen einen entgegenkommenden Pkw

vor 30 Minuten 8. September 2026 um 15:38 Guttaring Einsatzberichte +2 RettungseinsatzPolizeieinsatz