Gemeinsamer KI-Chip: Amazon könnte bei Qualcomm einsteigen

Die Kooperation hat laut Qualcomm ein Volumen von bis zu 60 Milliarden Dollar. Gleichzeitig erhalte der Online-Händler die Option, bei dem Halbleiterhersteller einzusteigen.

Amazon entwickelt gemeinsam mit Qualcomm Spezialprozessoren für KI-Rechenzentren. Die Kooperation habe ein Volumen von bis zu 60 Milliarden Dollar, teilte Qualcomm am Dienstag mit. Gleichzeitig erhalte der Online-Händler die Option, für rund vier Milliarden Dollar bei dem Halbleiterhersteller einzusteigen. Qualcomm-Aktien stiegen daraufhin zur Eröffnung der Wall Street um knapp neun Prozent.

Amazon und Qualcomm wollen gemeinsam Prozessoren für den täglichen Betrieb bereits trainierter KI-Modelle entwerfen. Diese Chips gewinnen wegen der zunehmenden Verbreitung Künstlicher Intelligenz (KI) rasch an Bedeutung. Darüber hinaus forschen die beiden Konzerne an neuen Technologien für den schnellen Datenaustausch. Amazon Web Services (AWS) ist der weltgrößte Cloud-Anbieter. Mit der Entwicklung eigener Prozessoren will die Tochter des Online-Händlers ihre Abhängigkeit von Chipkonzernen wie Nvidia oder AMD verringern. Andere Technologiekonzerne wie die Alphabet-Tochter Google oder die Facebook-Mutter Meta verfolgen ähnliche Projekte.

Die Verknüpfung von Kooperationen mit einem möglichen Einstieg ist kein Einzelfall: In den vergangenen Monaten bot AMD sowohl Meta als auch dem ChatGPT-Entwickler OpenAI im Rahmen milliardenschwerer Lieferverträge eigene Aktien an.