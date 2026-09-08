EU-Rechnungshof: Jede zehnte Zigarette illegal auf EU-Markt

Fast jede zehnte Zigarette in der EU kommt aus illegaler Herstellung oder Schmuggel; dadurch fehlen jedes Jahr rund 13 Milliarden Euro an Steuergeldern: Laut einem am Dienstag präsentierten Bericht des EU-Rechnungshofes nimmt die illegale Tabakherstellung in der gesamten EU zu, die länderübergreifende Zusammenarbeit und EU-Ansätze zu ihrer Bekämpfung funktionieren aber nicht gut. In fast allen EU-Staaten seien illegale Produktionsstätten entdeckt worden, auch in Österreich.

© APA/BMF In Österreich wurden besonders viele illegale Zigaretten gesichert