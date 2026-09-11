Vereine sollen dank Rabatten beim Freiwilligenzentrum andocken

Eine neue Ehrenamtskarte mit 26 Partnern soll Vereine an das Kärntner Freiwilligenzentrum binden. Die Gesamtkosten der Einrichtung bleiben indes unklar.

Hunderttausend oder mehr? Wie viele Vereinsmitgliedschaften es in Kärnten gibt, ist eine Zahl, die von keiner Statistik erfasst werden kann. Schließlich gibt es die eher passiven Mitgliedschaften – etwa bei Autofahrerclubs – oder die Vereine, wo ihre Mitglieder aktive Rollen einnehmen: von Chören bis zu Sportvereinen. Hinzu kommen noch die Feuerwehren und andere ehrenamtliche Einrichtungen.

Dass darin auch politisches Potenzial liegt, ist keine neue Erkenntnis. Entsprechend versucht auch die Landespolitik das Thema zu besetzen - seit 2023 etwa mit dem Kärntner Freiwilligenzentrum (FWZ). Aktuell sind dort 470 Vereine und Organisationen registriert. Das Zentrum soll als zentrale Anlaufstelle für Vereine und Ehrenamtliche dienen, bei Versicherungsfragen, rechtlichen und organisatorischen Problemen unterstützen und bei Bedarf an Fachstellen weitervermitteln. Dazu kommen die Vermittlung freiwillig Engagierter und ein subsidiärer Versicherungsschutz.

Karte für Ehrenamtliche

Parallel dazu baut das Land das Angebot aus: Seit Montag gibt es die neue Kärntner Ehrenamtskarte. Wer sich über das Freiwilligenzentrum registriert, erhält sie und kann derzeit bei 26 Partnern Rabatte und andere Vorteile nutzen. Das Land will zudem ehrenamtliches Engagement bei Bewerbungen im öffentlichen Bereich stärker berücksichtigen. Bei gleicher Qualifikation könne eine ehrenamtliche Tätigkeit entscheidend werden. Auch bei öffentlichen Vergaben will das Land – innerhalb des gesetzlich erlaubten Spielraums – berücksichtigen, wie Betriebe mit ehrenamtlich tätigen Mitarbeitern umgehen. Noch heuer soll außerdem eine Kärntner Ehrenamt-Charta vorgelegt werden.

Bei diesen Betrieben gibt es Benefits Arbö

Atelier Klaus Brandner

Auner Motorradbekleidung & Zubehör Handel

Bonova Shoes

Brau Union Österreich AG

Brauerei Murau

Carlovers

Christian Pulvermacher Interiordesign

Daina’s Kleine Welt

Die Raumwandlerin

Die Lavendelmaus

Feichtinger Schmuckhandel & Manufaktur

Hirter Bier

Intersport

LR Beauty

Malmikids

Nagelstudio Devine Glamour

Prana Ayurveda Studio

Quikflip

Rutar

Skinfit

Stoff & Chic

Transgourmet

Vita Iuvenis Handels GmbH

Vonni e.U. by Yvonne Bujar

Vulkanland Hotel Legenstein

Hilfe besonders bei rechtlichen Fragen

Gerade bei rechtlichen Fragen sieht Landeshauptmann Daniel Fellner einen konkreten Nutzen des Freiwilligenzentrums. Vereine sollten nicht bei jedem Problem selbst herausfinden müssen, welche Stelle zuständig ist oder wo sie verlässliche Informationen bekommen. Das Zentrum informiere, berate und vermittle bei komplexeren Fällen an Fachstellen oder Experten. Bestehende Beratungs- oder Rechtsdienstleistungen wolle man dabei ausdrücklich nicht ersetzen.

Ganz unumstritten ist Fellners positiver Blick auf die Einrichtung allerdings nicht. Das Freiwilligenzentrum hat eine durchwachsene Vorgeschichte. Bereits Ende 2023 kündigte das Land die Errichtung an. Um ehrenamtliche Organisationen zu entlasten, sollte ein eigenes Zentrum entstehen – dafür wurde auch eine eigene Planstelle in der Abteilung 3 angekündigt. Tatsächlich eröffnet wurde das Zentrum im Juni 2025. Weniger als ein Jahr später folgte bereits eine wesentliche organisatorische Änderung: Das Freiwilligenzentrum wurde vom Land ausgegliedert und als Verein neu aufgestellt. Land und Gemeindebund gründeten den Verein gemeinsam.

„Konsequente Weiterentwicklung“

Dass es Startschwierigkeiten gab, sieht Fellner nicht so: „Von einer ‚nicht reibungslosen‘ Konzeption kann keine Rede sein“, heißt es in einer Stellungnahme. Das Projekt sei 2023 politisch auf den Weg gebracht, 2024 konzipiert und im Juni 2025 eröffnet worden. Die Vereinsgründung im Frühjahr 2026 sei keine Korrektur, sondern eine „konsequente Weiterentwicklung“. Gerade die erste Phase habe gezeigt, dass der Bedarf nach einer zentralen Plattform und Anlaufstelle groß sei.

© Expa/ Johann Groder Landesfeuerwehrkommandant Rudolf Robin und Landeshauptmann Daniel Fellner

Die Neuaufstellung hatte das Land im Frühjahr auch mit Fördermöglichkeiten begründet. Bestimmte Bundesförderungen könnten ausschließlich an juristische Personen ausbezahlt werden. Fellner verwies dabei unter anderem auf den Anerkennungsfonds für freiwilliges Engagement sowie Förderungen des zuständigen Bundesministeriums. Wie hoch mögliche Bundesmittel tatsächlich ausfallen würden, war Ende Mai noch offen. Juristische Personen könnten laut Anfragebeantwortung in Summe eine maximale Zuwendung von bis zu 50.000 Euro erhalten.

Fast 1000 Kontakte abgewickelt

Erstmals liegen nun auch Zahlen zur bisherigen Nutzung der Einrichtung vor. In der schriftlichen Beantwortung einer Landtagsanfrage des Team Kärnten teilte Fellner am 27. Mai mit, dass zwischen 2. Juni 2025 und 30. April 2026 über die E-Mail-Adresse des Freiwilligenzentrums insgesamt 918 Kontakte abgewickelt worden seien. Wie viele davon tatsächlich Beratungen, Projekte oder andere konkrete Leistungen waren, wurde in der Antwort nicht näher aufgeschlüsselt.

Bei den Kosten ist der Zeitpunkt ebenfalls entscheidend. Bis zur damaligen Landtagsanfrage waren für das Freiwilligenzentrum 180.771,91 Euro aufgewendet worden. Genannt wurden Versicherung, die Gestaltung der Homepage, Werbeschaltungen und -aktivitäten sowie Auftritt und Ausstattung für die Klagenfurter Freizeitmesse 2026.

Nach den bis dahin angefallenen Gesamtkosten für Aufbau und Betrieb sowie für die laufenden Kosten im neuen Vereinsmodell gefragt, nennt Fellner lediglich den Ende März abgeschlossenen Fördervertrag. Dieser läuft ein Jahr und sieht eine Fördersumme von 100.000 Euro vor. Eine Gesamtsumme, wie viel das Freiwilligenzentrum tatsächlich kostet, nennt Fellner in seiner Antwort nicht.

Kritik und Prüfung

Kritik kommt entsprechend von Team-Kärnten-Chef Gerhard Köfer. Er sieht die Probleme vieler Vereine vor allem bei Bürokratie, Datenschutz sowie steuerlichen und rechtlichen Fragen. Zahlreiche junge Menschen würden zudem davor zurückschrecken, Funktionen und damit Verantwortung in Vereinen zu übernehmen. Köfer fordert deshalb einen deutlichen Bürokratieabbau und einfachere Regeln. Als Beispiel für rechtlichen Handlungs- und Klärungsbedarf verweist er auf die Problematik rund um das Acoustic Lakeside Festival. Das Freiwilligenzentrum selbst müsse regelmäßig evaluiert werden.

Fellner nennt dafür inzwischen konkrete Kriterien. Neben der Zahl registrierter Vereine und Organisationen sollen etwa die Nutzung von Beratungs- und Vermittlungsangeboten, die Inanspruchnahme der Benefits und die Entwicklung des Netzwerks betrachtet werden. Qualitativ soll unter anderem geprüft werden, ob Informationen und Beratungen als hilfreich wahrgenommen werden, Vereine leichter Unterstützung oder neue Mitglieder finden und Menschen über das Zentrum passende Möglichkeiten für freiwilliges Engagement finden.