Der Kampf um den ORF von morgen beginnt

Donnerstag startet Medienminister Andreas Babler sein ORF-Zukunftsforum. Rund 200 Geladene sollen über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk beraten. Noch bevor der erste Sesselkreis gebildet ist, haben sich die Fronten bereits verhärtet.

Am Donnerstag um zehn Uhr eröffnet Andreas Babler das Zukunftsforum, am Freitag kurz vor 14 Uhr ist wieder Schluss. Dazwischen soll die Grundlage für die größte ORF-Reform seit Jahren entstehen. Rund 200 Vertreter aus Politik, Medien und Zivilgesellschaft sind geladen. Diskutiert wird in fünf Arbeitsgruppen über Programmauftrag, Jugend und Medienkompetenz, Digitalisierung und KI, Strukturen und Governance sowie Kooperationen am Medienstandort. Am Anfang spricht Generaldirektorin Ingrid Thurnher, gegen Ende ihr gewählter Nachfolger Clemens Pig. Die Ergebnisse sollen danach in die politischen Verhandlungen einfließen. Ganz unbeschrieben sind die Blätter allerdings nicht mehr. Parteien, Verleger und Privatsender haben ihre Positionen abgesteckt.

Besonders weit vorgewagt hat sich die ÖVP. Sie stellt jene Finanzierung zur Diskussion, die erst 2024 eingeführt wurde. Die Haushaltsabgabe könnte wieder verschwinden und der ORF künftig aus dem Staatsbudget finanziert werden. Alternativ soll der Beitrag an einen enger gefassten öffentlich-rechtlichen Auftrag angepasst, also wohl gesenkt werden. Inhaltlich soll sich der ORF stärker auf Bereiche mit besonderem „Public Value“ konzentrieren: Information, Bildung, Kultur, Sport, Regionalität und österreichische Identität. Unterhaltung fehlt in dieser Aufzählung auffällig. Dazu kommen Forderungen nach schlankeren Strukturen, Gehaltsobergrenzen und einem Umbau der Führung. Dass ausgerechnet eine Budgetfinanzierung den ORF unabhängiger von der Politik machen soll, dürfte für Gesprächsstoff sorgen.

© APA / Roland Schlager Er muss den ORF in die Zukunft führen: Clemens Pig

Ebenso aufmerksam verfolgen die Zeitungsverleger, was der ORF künftig darf. VÖZ-Präsident Rainer Nowak warnt vor einer weiteren Expansion des öffentlich finanzierten Konkurrenten im Digitalen. Sein Kernargument: Wer für orf.at nichts bezahlen muss, kauft deshalb womöglich kein Digitalabo bei einer Zeitung. Der ORF solle sich online stärker auf Audio und Bewegtbild konzentrieren und den privaten Medien nicht mit beitragsfinanziertem Textjournalismus Konkurrenz machen. Auch beim digitalen Werbemarkt will der VÖZ Grenzen ziehen. Personalisierte Werbung durch den ORF wäre für Nowak ein No-Go. Langfristig würde Nowak die Haushaltsabgabe gerne zu einer Art Journalismusabgabe weiterentwickeln, von der nicht nur der ORF profitiert. Dass das nicht schon 2024 passiert sei, ist für Nowak eine „vertane Chance“.

Thurnher mit klaren Forderungen

Im ORF sieht man die Sache naturgemäß anders. Generaldirektorin Ingrid Thurnher geht mit einer klaren Forderung in die beiden Tage: Der Auftrag soll gestärkt, nicht beschnitten werden. Für sie hat das ORF-Gesetz an mehreren Stellen mit der Medienwirklichkeit nicht Schritt gehalten. Dass etwa ein erfolgreiches Ö3-Format nicht einfach auch im Fernsehen gezeigt werden darf, ist für sie eine jener gesetzlichen Kuriositäten, die dem Publikum kaum noch erklärbar sind.

ORF will sich ungern einschränken lassen

Vor allem verlangt der ORF mehr Freiheit im Digitalen. Junge Menschen müsse man dort erreichen dürfen, wo sie tatsächlich Medien konsumieren. Bereits produzierte und bezahlte Inhalte sollten nicht nach bestimmten Fristen wieder aus ORF ON verschwinden müssen. Dazu kommt die Finanzierung: Nach dem jüngsten Sparkurs verlangt Thurnher planbare und nachhaltige Rahmenbedingungen. Sie widerspricht der Vorstellung, ein geschwächter ORF mache automatisch die Privaten stärker. Am Ende profitieren davon vor allem Google, Meta und andere internationale Plattformen. Kooperationen mit österreichischen Medien hält sie deshalb für sinnvoller als einen immer neuen Kampf um die Größe des jeweiligen Kuchenstücks.

© APA / Helmut Fohringer Medienminister Andreas Babler (SPÖ)

Ähnlich argumentiert die SPÖ. Babler und sein Mediensprecher Klaus Seltenheim wollen einen digital stärkeren ORF, mehr Politikferne in den Gremien und eine langfristig abgesicherte Finanzierung. Eine Finanzierung direkt aus dem Bundesbudget lehnt die SPÖ ab, weil sie politischen Druck erleichtern könnte. Babler will zudem bei den ORF-Spitzengagen eingreifen: Niemand soll künftig mehr verdienen als der Bundespräsident.

Die Privatsender verlangen keine Demontage des ORF, wollen ihm aber auch keinen zusätzlichen digitalen Raum überlassen. Ihr Verband fordert eine gesetzliche Kooperationspflicht, mehr Förderung und bessere Möglichkeiten für Zusammenschlüsse. Der Privatrundfunkfonds soll von 25 auf mindestens 50 Millionen Euro wachsen, die Digitalsteuer für internationale Plattformen deutlich steigen.

Wer besser überzeugen konnte und was am Ende davon in einem neuen ORF-Gesetz landet, wird sich zeigen. Ob es überhaupt ein neues Gesetz geben wird, hängt wohl am ehesten davon ab, ob sich die drei Regierungsparteien einigen können. Allzu oft schon versandeten ähnliche Veranstaltungen folgenlos.