„Spermageddon“: Warum sinkt die Fruchtbarkeit von Männern? 

In der aktuellen Folge des Podcasts „Schamlos gesund“ geht es um Männergesundheit und die Frage, worunter Spermien besonders leiden und was Mann für seine Fruchtbarkeit tun kann.

Was salopp als „Spermageddon“ bezeichnet wird, ist eine besorgniserregende globale Entwicklung: Große Metaanalysen zeigen, dass die durchschnittliche Spermienzahl seit den 1970er-Jahren deutlich gesunken ist. Manche Metaanalysen kommen gar zum Ergebnis, dass die durchschnittliche Spermienzahl der Männer in rund vier Jahrzehnten um rund die Hälfte gesunken ist. Daher stellt sich die Frage: Was ist los mit der Fruchtbarkeit des Mannes?

Die Podcast-Hosts Sonja Krause und Martina Marx widmen ihre aktuelle Folge der Männergesundheit und damit auch der Fruchtbarkeit des Mannes. Denn viel zu lange wurde bei einem unerfüllten Kinderwunsch der Fokus vor allem auf die Frau gelegt und die männliche Fruchtbarkeit vernachlässigt. Dabei betonen Experten: Etwa Etwa ein Drittel der Fruchtbarkeitsprobleme von Paaren liegt bei der Spermienqualität des Mannes, ein Drittel bei der Frau, bei einem weiteren Drittel bei beiden Partnern oder die Ursache bleibt unklar.

© Stefan Pajman Die Hosts Sonja Krause und Martina Marx

Viele Faktoren schaden den Spermien

Doch woher kommt nun dieser drastische Rückgang der Spermienzahl? Die Antwort ist komplex, denn die eine Ursache gibt es nicht – aber viele Faktoren, die Einfluss auf die Spermiengesundheit haben. Dazu zählen:

Übergewicht : Zu viel Körpergewicht führt zu hormonellen Veränderungen im Körper und kann so auch die Samenqualität negativ beeinflussen.

: Zu viel Körpergewicht führt zu hormonellen Veränderungen im Körper und kann so auch die Samenqualität negativ beeinflussen. Rauchen : Zigarettenrauch führt zu DNA-Schäden in den Zellen, reduziert die Qualität und die Beweglichkeit der Spermien.

: Zigarettenrauch führt zu DNA-Schäden in den Zellen, reduziert die Qualität und die Beweglichkeit der Spermien. Alkohol, Drogen, Testosterinmissbrauch: Alkohol und Drogen wirken schädlich auf den ganzen Körper; Anabolika und Testosteron können die körpereigene Spermienproduktion unterdrücken!

Alkohol und Drogen wirken schädlich auf den ganzen Körper; Anabolika und Testosteron können die körpereigene Spermienproduktion unterdrücken! Alter : Auch männliche Fruchtbarkeit altert! Mit steigendem Alter nehmen unter anderem DNA-Schäden in Spermien zu; die Zeugungswahrscheinlichkeit kann sinken.

: Auch männliche Fruchtbarkeit altert! Mit steigendem Alter nehmen unter anderem DNA-Schäden in Spermien zu; die Zeugungswahrscheinlichkeit kann sinken. Hitze an den Hoden: Die Spermatogenese ist temperaturabhängig. Starke oder wiederholte Wärmeeinwirkung (z.B. in der Sauna) kann die Samenqualität beeinträchtigen.

Die Spermatogenese ist temperaturabhängig. Starke oder wiederholte Wärmeeinwirkung (z.B. in der Sauna) kann die Samenqualität beeinträchtigen. Umweltchemikalien: Weichmacher, Pestizide, hormonaktive Stoffe stehen im Verdacht, den menschlichen Hormonhaushalt durcheinander zu bringen und so die männliche Fruchtbarkeit zu beeinflussen.

Die gute Nachricht: Viele dieser Faktoren hat Mann selbst in der Hand! Wer Übergewicht reduziert, Bewegung macht und nicht raucht und übermäßig trinkt, kann schon viel für die Gesundheit der Spermien und die eigene Fruchtbarkeit tun! Mehr dazu und warum Männer sich seit kurzem noch weniger vor der Prostata-Vorsorge fürchten müssen, hört ihr im aktuellen Podcast – gleich hier reinhören!