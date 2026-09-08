Steirische Roas kommt in die Heimat von Peter Rosegger

Ende September werden Besucherinnen und Besucher auf den Spuren Peter Roseggers durch Krieglach „roasen“ – mit einer geballten Portion Volkskultur.

Freunde der steirischen Volkskultur und Lebensfreude kommen am 27. September voll auf ihre Kosten: Die Steirische Roas macht erstmals in der obersteirischen Gemeinde Krieglach Station und bringt auch bei ihrer 47. Ausgabe jede Menge Musik, Kulinarik und Handwrkskunst mit sich. „Es ist wirklich etwas Besonderes“, schwärmt Bürgermeisterin Regina Schrittwieser, die sich schon bei der letzten Station in Vorau ein Bild von der Veranstaltung machen konnte.

In Krieglach steht die Roas dabei – wie könnte es auch anders sein – voll und ganz im Zeichen des Schriftstellers Peter Rosegger und dessen Waldheimat am Alpl. Bemerkbar macht sich das unter anderem bei der 6,5 Kilometer langen literarischen Wanderung, die von einem Objekt mit Rosegger-Bezug zum nächsten führt. „Es ist ein schöner und entspannter Waldweg, der gegen Ende immer gemütlicher wird“, erzählt Schrittwieser. Von 12 bis 17 Uhr verkehrt auch ein Shuttle-Bus zwischen den Stationen.

Vereine gestalten mit

Ihren Anfang nimmt die Wanderung nach einer feierlichen Eröffnung mit Gottesdienst am Krieglacher Hauptplatz und führt in weiterer Folge über sieben Stationen bis zur Gölkkapelle. Entlang der Strecke wird an jeder Station bis 17 Uhr ein umfassendes Kultur- und Kulinarikprogramm geboten. „Es kann aber auch später werden“, lacht Roas-Projektleiterin Claudia Flatscher. Sie freut sich besonders, dass auch für die jüngsten Gäste an 22 Stationen entlang einer eigenen „Kinderroas“ bestens gesorgt ist: „Man kann bei uns mit den Kindern einen schönen Tag verbringen.“

Das Programm im Überblick 09.30 Uhr: Gottesdienst in der Pfarrkirche Krieglach 10 Uhr: Feierliche Eröffnung der Steirischen Roas am Hauptplatz Krieglach 11 Uhr: Start der literarischen Wanderung und Beginn des Frühschoppens am Hauptplatz 11 bis 17 Uhr: Volkskulturelles Programm an sieben Stationen entlang der Wanderung Nähere Informationen zum Programm und den Streckenplan finden Sie unter www.steirische-roas.at/krieglach

Schrittwieser begrüßt unterdessen besonders, dass so viele Krieglacher Vereine das Volkskulturfest mitgestalten und unterstreicht: „Es braucht im Ort viele, die bei so einer Veranstaltung mitmachen. Ich bin ihnen wirklich für ihre Vereinsarbeit dankbar. Die Vereine sind für uns in Krieglach sehr wichtig und ich finde, es soll gerade für sie ein Mehrwert sein.“

Volkskultur im Fokus

Der Hauptfokus gilt aber natürlich den verschiedenen Akteuren aus der Volkskultur, die das Programm gestalten und etwa mit Tanz und Musik entlang der Roas auf Augenhöhe mit den Gästen für Stimmung sorgen, wie Roas-Geschäftsführer Christoph Wegscheider, der auch die Leobner Werbeagentur „TIQA“ leitet, betont.

© KLZ / Gerald Hirt 25 verschiedene Volkskulturvereine und -gruppen gestalten das Programm der Steirischen Roas in Krieglach

„Für uns ist die Gemeinde der wichtigste Partner, ohne sie kann es nicht funktionieren“, hält er fest und bedankt sich auch beim Tourismusverband Hochsteiermark, der die Veranstaltung ebenfalls unterstützt. „Die Roas ist eine Veranstaltung, die sehr gut zur Hochsteiermark und dem Lebensgefühl hier passt. Wir finden es schön, dass wir in diesem Rahmen auch Krieglach mal wieder präsentieren können“, schwärmt Geschäftsführerin Ute Gurdet.

Schöner Abschied

Für Flatscher, die 14 Jahre lang als Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Hochsteiermark agierte, wird die Roas in Krieglach übrigens die letzte vor ihrer Pension sein. „Das macht mich schon sehr emotional. Die Hochsteiermark war mein erstes Baby, die Roas sozusagen das zweite. Mich freut es, dass es sich zum Schluss so vereint.“