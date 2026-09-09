Maria Buch feierte den „Kleinen Frauentag“

Traditionell feierte Maria Buch wie jedes Jahr am 8. September den „Kleinen Frauentag“.

Der neue Kaplan Elijah Kwizera im Kreise der Mitglieder des Maria Bucher Pfarrgemeinderates

Ruhiger als am „Großen Frauentag“ am 15. August, aber dennoch mit zahlreichen Besuchern wurde am Dienstag, 8. September, in Maria Buch der „Kleine Frauentag“ gefeiert. Der 8. September, Mariä Geburt, gilt als zweitwichtigster Feiertag des Wallfahrtsortes. Beide Tage bilden den Rahmen für den sogenannten „Frauendreißiger“, eine Zeit für Kräuterweihen und bäuerliche Bräuche.

Im Vergleich zum August-Fest ging es diesmal deutlich beschaulicher zu. Weniger Marktstände und kein Gedränge unter den Pilgern prägten das Bild rund um die Wallfahrtskirche. Die stündlichen Messen zwischen 8 und 11 Uhr waren dennoch sehr gut besucht.

Auch die beiden neuen Seelsorger feierten bereits Gottesdienste in Maria Buch. Kaplan Elijah Kwizera zelebrierte die Messe um 8 Uhr, Vikar Sorin Brandiu jene um 10 Uhr. Pfarrgemeinderat-Vorsitzender Rupert Enzinger hieß die beiden willkommen.

Vor dem Kirchenportal boten Mitglieder des Pfarrgemeinderates Andenken und selbstgemachte Produkte an. Der Erlös kommt der Erhaltung der Wallfahrtskirche zugute.