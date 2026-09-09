Millionenstreit um überteuerte Medikamente begann im Burgenland

Das Burgenland und die Barmherzigen Brüder stritten schon 2019 um zu hohe Medikamentenpreise und Abgangsdeckung – so einigte man sich und wer jetzt prüfen will.

Es wäre nicht das erste Mal, dass ein österreichisches Bundesland mit den Barmherzigen Brüdern wegen zu hoher Medikamentenpreise in einen Konflikt gerät: Aufgrund einer vom Burgenland in Auftrag gegebenen Wirtschaftsprüfung wurden im Jahr 2019 schwere Vorwürfe erhoben. Kernpunkt: Die Barmherzigen Brüder in Eisenstadt hätten über ihre eigene Apotheke zu teure Medikamente an das Krankenhaus verkauft. Angeblicher Schaden: 2,5 Millionen Euro jährlich. Strafrechtliche Konsequenzen wurden vom Land angedroht – und die Abgangsdeckung, also die aus Steuermitteln finanzierte Verlustabdeckung, vom Land einbehalten.

Die Barmherzigen Brüder verklagten daraufhin das Land und stellten mit Oktober dem Land Burgenland 44 Millionen Euro (rund 47 Millionen mit Zinsen) fällig. Noch nie hatte ein Spitalsbetreiber in Österreich diesen Schritt gegenüber einem Land gesetzt. Es ging um die Abgangsdeckung, die das Land Burgenland – vertraglich vereinbart – hätte übernehmen müssen.

Man einigte sich außergerichtlich, beide Seiten beschlossen Stillschweigen über die Vereinbarung zu bewahren. Klar blieb: Die Barmherzigen Brüder konnten eine Reihe von Investitionen nachweisen, die aus den Medikamentengewinnen finanziert wurden (Bauprojekte etc.). Und man installierte eine GesmbH um mehr Transparenz zu schaffen.

Inoffiziell kolportiert wurde, dass die Barmherzigen Brüder dem Land sechs Millionen Euro alleine für das Jahr 2024 gutschrieben, um die höheren Verkaufspreise zwischen BHB-Apotheke und BHB-Spital zu kompensieren. Auf Anfrage wurde das nicht bestätigt.

Für die Barmherzigen Brüder ist es mit dieser Prüfung in Graz aber allenfalls noch nicht ausgestanden: Es geht um die Frage: Wird in ganz Österreich mit der gleichen Verrechnungsmethode gearbeitet? Die Steirer wollen ihre Prüfberichte mit anderen Bundesländern, in denen die Barmherzigen Brüder tätig sind, teilen, heißt es.