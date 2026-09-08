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Unterirdische Galerie der Trajansthermen zugänglich
In Rom wird nach Restaurierungsarbeiten die unterirdische Galerie der Trajansthermen unweit des Kolosseums für Besucher zugänglich. Zu sehen sind in dem neuen Museumsbereich auf dem Colle Oppio ein großes Fresko einer Stadtansicht sowie ein Mosaik. Der Bürgermeister von Rom, Roberto Gualtieri, sagte bei der Vorstellung: "Mit diesem Projekt geben wir der Stadt einen wunderbaren Ort zurück und machen ihn endlich zugänglich."