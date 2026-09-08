Wetterumschwung an der Adria: Starkregen- und Sturmwarnungen

Eine Kaltfront vom Nordatlantik und ein Italientief bringen Gewitter, Starkregen und Sturm an die Adria. Wetterwarnungen in Italien, Slowenien und Kroatien.

Die Kaltfront polaren Ursprungs, die Mitteleuropa erfasst und am Mittwoch Österreich und Kärnten erreichen wird, wird auch an der Adria für einen deutlichen Wetterumschwung sorgen. Bei aktuellen Höchsttemperaturen von 35 Grad und mehr wird es zu einem abrupten Temperatursturz kommen.

Die europäische Wetterplattform Severe Weather. Europe warnt vor potenziell turbulenten Ereignissen während des Durchzugs der Kaltfront. Eine extrem instabile Luftmasse und starke Windscherung begünstigen die Bildung heftiger Gewitter über Norditalien, Slowenien und Kroatien: „Superzellen und Mehrzellengewitter, die großen Hagel, starke Windböen, heftige Regenfälle und in der Folge Sturzfluten verursachen können, sowie Tornados sind örtlich nicht auszuschließen.“ Die Gefahr lokaler Sturzfluten sei besonders an den Küsten der Adria, des Ligurischen Meeres sowie an der Küste der Toskana am größten.

Über dem nördlichen Mittelmeer bildet sich ein sekundärer Zyklon, der über Italien in Richtung des westlichen Balkans zieht. Dadurch verlangsamt sich die Kaltfront vom Nordatlantik und verstärkt sich, sodass die Instabilität länger anhält. Besondere Vorsicht ist am Mittwoch und Donnerstag in Slowenien, Kroatien, Norditalien und entlang der Adria geboten.

Italien

Am Mittwochnachmittag und in der Nacht verlagert sich das Gewitterzentrum nach Norditalien und an die nördliche Adria. Am Donnerstag ziehen die Front und die Gewitter dann auch in Richtung Mittelitalien, Adria und Westbalkan. Aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit und der langsameren Bewegung der Gewitterzellen können lokal innerhalb von zwei Tagen 150 bis 200 Millimeter Regen fallen. Die nördliche Adria sowie die Küsten der Toskana sind besonders gefährdet, da Stürme dort länger über demselben Gebiet verharren und extrem hohe Niederschlagsmengen mit sich bringen können. Orange Wetterwarnungen wurden für Mittwoch für den gesamten Norden Italiens und die Toskana ausgesprochen. Ab Donnerstag gilt die orange Warnstufe auch für Region Latium.

Slowenien

Erste Schauer und Gewitter können Mittwochvormittag den Westen des Landes erreichen. Im Laufe des Abends breiten sie sich auch auf den Osten Sloweniens aus. Die Gewitter können stärker ausfallen und von Windböen begleitet werden. Aktuell hat der Slowenische Wetterdienst Arso eine gelbe Wetterwarnung ausgesprochen, kündigt aber an diese möglicherweise noch heraufzustufen.

„Am Donnerstag wird es bewölkt und regnerisch, mit weiterhin auftretenden Gewittern, insbesondere in Primorska. Es kühlt spürbar ab. Die Höchsttemperaturen werden voraussichtlich bei 15 bis 16 Grad liegen“, prognostiziert Arso. Auch am Freitag sei mit regnerischem Wetter zu rechnen, da die Kaltfront über Slowenien bis Samstagmorgen bleiben werde.

Der meiste Regen werde am Donnerstagmorgen in Westslowenien fallen, wo örtlich 70 bis über 100 Millimeter Regen möglich sind. „Aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit sind stärkere Gewitter mit anhaltenden Regenfällen, Windböen und häufigen Blitzeinschlägen möglich, insbesondere in der Region Goriška und im slowenischen Istrien am Mittwoch und Donnerstag“, warnt auch Neurje.si.

Wetterbesserung sollte in Slowenien ab Samstag eintreten. Bereits im Laufe des Vormittag werde es auflockern und ab dem frühen Nachmittag werde sich die Sonne durchkämpfen. Die Höchsttemperaturen am Samstag und Sonntag werden mit 26 Grad angegeben.

Kroatien

Aktuelle schwitzt Kroatien weiterhin bei für September ungewöhnlich heißen 35 Grad. An der Adria herrscht weiterhin Hochsommer und das Meer lädt bei 25 bis 28 Grad zum Baden ein. Das ändert sich am Mittwochnachmittag, wenn vom Westen her immer mehr Wolken aufziehen. Für Istrien und die Region Rijeka gilt bereits am Mittwochabend eine orange Wetterwarnung wegen Starkregen und Gewittern.

Am Donnerstag sinken die Temperaturen in Kroatien um zehn Grad oder mehr. Regen wird den größten Teil West- und Mittelkroatiens betreffen. Auch am Freitag bleibt das Wetter unbeständig. Der kroatische Wetterdienst DHMZ hat für ganz Kroatien am Donnerstag aufgrund der Gewittergefahr eine gelbe Warnung herausgegeben. Vor allem im Velebit Kanal und im Süden Kroatiens sind auch Samstag noch Schauer und auch Gewitter möglich. Wetterbesserung ist für Sonntag, bei Höchstwerten bis 27 Grad, prognostiziert.