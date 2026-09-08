Eiffelturm nach Streik wieder geöffnet

Der Pariser Eiffelturm ist am Dienstag nach einer Arbeitsniederlegung aus Protest gegen den vorübergehenden Abzug von weiblichem Personal wieder für Besucher zugänglich. Die Betreibergesellschaft des Pariser Wahrzeichens hatte zuvor eingeräumt, dass es ein Fehler gewesen sei, auf Bitten einer hinduistischen Delegation während eines Besuchs der dritten Etage des Eiffelturms das weibliche Personal dort zurückzuziehen.

© APA/AFP Abzug wegen hinduistischer Delegation