Nach Insolvenz: So soll Grazer Bauunternehmen gerettet werden

Sanierungsplan für „Fleissner + Partner“ wurde mehrheitlich angenommen. Gläubiger haben 5,4 Millionen Euro an Forderungen angemeldet.

Es war ein Schock im Mai. Das 1990 gegründete Unternehmen „Fleissner + Partner“ musste eine millionenschwere Insolvenz anmelden. Beim Bau eines Luxushotels in Wien kam es zu Streitereien, die letztlich zu der Pleite führten. 7,3 Millionen Euro wurden an Passiva ausgewiesen, 5,1 Millionen Euro an Aktiva standen dem gegenüber.

Seitdem wurde an einem Sanierungsplan gearbeitet, der nun von den Gläubigern mehrheitlich angenommen wurde. Angemeldet waren 59 Forderungen mit einem Volumen von 5,4 Millionen Euro, wie KSV1870 berichtet. Die gute Nachricht dabei: Mit der Annahme des Plans ist die Fortführung des Unternehmens vorerst gesichert.

Der Plan sieht vor, dass die Gläubiger eine Quote von 20 Prozent erhalten, zahlbar binnen 14 Tagen nach rechtskräftiger gerichtlicher Bestätigung. Und: „Die Schuldnerin hat Vermögen zur Verwertung und Ausschüttung einer Superquote dem Treuhänder übergeben und unterwirft sich bezogen auf das übergebene Vermögen der Überwachung durch den Treuhänder“, so KSV1870. „Das Sanierungsplanerfordernis liegt bereits auf dem Insolvenzkonto.“