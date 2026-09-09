Plus 22 Prozent: Grazer Bäder planschen auf Rekordergebnis zu

Rekordtemperaturen sorgten auch für einen rekordverdächtigen Andrang: Am 13. September schließen die Grazer Freibäder, die letzten Tage entscheiden auch darüber, ob es das beste Ergebnis aller Zeiten wird.

Schwimmen wir nicht lange um den heißen Brei herum: Angesichts jenes Wasserrutschenwetters, das heuer gefühlt den ganzen Sommer über vorherrschte, ist die Zahl der Gäste in den Grazer Bädern bestimmt nur so nach oben geschnalzt, richtig? Oliver Wieser nickt und untermauert dies gegenüber der Kleinen Zeitung auch mit frischen Zahlen: Bis Ende August habe man in den städtischen Planschbecken ein Plus von 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr verbuchen können, so der Geschäftsführer des Freizeitbereichs bei der Holding Graz. Und doch wird es ein Fotofinish: Denn erst die Abrechnung der ersten Septembertage wird darüber entscheiden, ob es tatsächlich die beste Besucherbilanz aller Zeiten wird.

Denn aktuell steht das Jahr 2024 ganz oben auf dem Stockerl: Vor zwei Jahren wagten unterm Strich rund 437.000 Männer und Frauen und Schwimmflügerlnutzer den Sprung ins kühle Nass. Ein Ergebnis, das auch innerhalb der Holding für eine angenehme Überraschung sorgte: Angesichts des Umstands, dass 2024 sowohl der Mai als auch der Juni wetterbedingt bescheiden ausgefallen waren und in diesem Jahr erstmals auch der Einlass ohne Begleitung erst ab 14 Jahren möglich war, rechnete man mit Einbußen. Doch unter anderem konnte dies damals der drittstärkste Juli aller Zeiten ausgleichen.

© Holding Graz Oliver Wieser verantwortet den Freizeitbereich bei der Holding Graz

430.000 Besucher bislang

Und heuer? „Bis Ende August konnten wir bereits rund 430.000 Besucherinnen und Besucher in unseren Freibädern begrüßen“, bestätigt Holding-Geschäftsführer Wieser. Der Grundstein dafür sei bereits im Mai mit einem starken Saisonstart gelegt worden. „Mehrere sommerliche und hochsommerliche Wetterphasen im Juni, Juli und August sorgten anschließend für eine anhaltend hohe Nachfrage und zahlreiche Badetage“, so Wieser, der aber nicht alles auf das Wetter schieben will: Er danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, deren Einsatz „maßgeblich dazu beiträgt, dass sich die Gäste wohlfühlen“.

© Klz / Daniel Winter Die Freibadtour der Kleinen Zeitung war auch heuer wieder a Gaude

Ob es nun tatsächlich das beste Ergebnis aller Zeiten in den Grazer Bädern wird, weiß man in Kürze: Am 13. September sind Freischwimmer und Sonnenanbeter ein letztes Mal für heuer willkommen, dann wird zugesperrt – und mit einer Hand abgerechnet, die andere drückt den Daumen. Übrigens: Das Ragnitzbad plant seinen Badeschluss eine Woche später, mit 20. September.