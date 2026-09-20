Paar aus Fischbach verrät Rezept für 60 Jahre Ehe

Vor 60 Jahren gaben sich Stefanie und Franz Kerschenbauer in Fischbach das Ja-Wort. Sie feierten ihren diamantenen Hochzeitstag mit Kindern und Enkeln und verraten das Rezept für eine lange, glückliche Ehe.

In Fischbach und darüber hinaus ist die Familie Kerschenbauer bekannt, kann man am Hönigshof bei „Urlaub am Bauernhof“ doch die Seele baumeln lassen. Wiener, Ungarn, Polen, Russen, Bulgaren, Ägypter und sogar Amerikaner und Kanadier zog es ins idyllische Fischbach, erzählt Seniorchef Franz Kerschenbauer.

2004 übergaben er und seine Frau Stefanie an die nächste Generation. Sie haben sich den Ruhestand redlich verdient, denn ein arbeitsreiches Leben liegt hinter dem Paar, das heuer seinen 60. Hochzeitstag feierte.

1 / 2 Ihren 60. Hochzeitstag feierte das Paar mit ihrer Familie. © Privat

Kennengelernt haben sich die 80-Jährige und der 84-Jährige schon im Kindesalter am Schulweg, denn sie waren Nachbarn. „In der Jugend sind wir dann aufeinander aufmerksam geworden“, erzählt Stefanie Kerschenbauer, lacht und ergänzt: „Ein Kirschbaum ist uns zum Verhängnis geworden.“ Darunter stahl sich ihr künftiger Mann nämlich ein „Busserl“. „Ich hab ein schlechtes Gewissen gehabt, damals hat man das ja nicht gemacht“, meint Stefanie.

1 / 2 Unterm Kirschbaum gab es den ersten Kuss. © KLZ / Nicole Stranzl

Franz kam durch das Bundesheer nach Salzburg, in den neun Monaten schrieben die beiden hunderte Briefe miteinander – „über unsere Erlebnisse und unsere Träume“, erinnert er sich. Als er zurückkam, ging Stefanie für ein Jahr weg nach Admont zur Landwirtschaftsschule Grabnerhof. „Danach ist mir die Steffi noch mal abhanden gekommen“, erzählt Franz. Für die Saisonarbeit zog es sie nach Bad Gastein.

1 / 2 Das Paar bewahrt die Briefe immer noch sicher auf. © Privat

Blitzschlag und Hochzeit

Doch das Paar fand wieder zueinander. „Ich schätze seine ausgleichende Ruhe, ich bin temperamentvoller. Und dass er so hilfsbereit und schwer verliebt war, war für mich ausschlaggebend“, sagt Steffi. 1952 brannte der Hof ihrer Familie nach einem Blitzschlag nieder. Franz half beim Aufbau.

1 / 2 Am 1. Mai 1966 gaben sich Stefanie und Franz Kerschenbauer das Ja-Wort. © Privat

„Der Blitz ist am 1. Mai eingeschlagen, wir haben auch an einem 1. Mai geheiratet“, erzählt er. Und zwar im Jahr 1966 mit rund 100 Gästen. „Es war ein wunderschöner Tag, um zwei in der Früh haben sie uns beim Brautaufwecken schon aus dem Bett geschossen“, erinnert sich Stefanie. Geheiratet wurde in Fischbach, wo am 20. September auch die Jubelpaarmesse stattfindet, zu der die Kerschenbauers eingeladen sind.

Jubelpaarmesse Am Sonntag, 20. September um 10.15 Uhr findet in der Pfarrkirche Fischbach die Jubelpaarmesse statt. Dabei handelt es sich um einen Gottesdienst, zu dem Paare geladen sind, die ein Hochzeitsjubiläum feiern. Für die musikalische Umrahmung sorgt die Singrunde Frauenberg, im Anschluss an die Messe gibt es eine Agape im Kirchhof. 42 Jubelpaare haben eine persönliche Einladung erhalten. 5 Paare feiern Silberhochzeit (25 Jahre), 11 Paare feiern Perlenhochzeit (30 Jahre), 12 Paare feiern Rubinhochzeit (40 Jahre), 9 Paare feiern Goldene Hochzeit (50 Jahre) und 5 Paare feiern Diamantene Hochzeit (60 Jahre). Nicht alle Paare davon haben ihren Wohnsitz in Fischbach, es wurden auch jene eingeladen, die dort geheiratet haben.

Drei Kinder und sechs Enkel hat das Paar gemeinsam. Mit ihnen feierten sie im Mai die Diamantene Hochzeit. „Wir sind mit der Mariazellerbahn nach St. Pölten gefahren und haben eine Nacht dort geschlafen.“ Gereist ist das Paar viel, etwa in die USA, nach Portugal, Italien oder Irland. Zuhause waren sie viel mit dem Motorrad unterwegs. „In den 70ern haben wir uns erst ein Auto leisten können“, erzählt Franz.

Urlaub am Bauernhof Die Familie Kerschenbauer lädt zum „Urlaub am Bauernhof“ bei ihrem Hönigshof in Fischbach ein. Ferienwohnungen und Zimmer stehen zur Verfügung, um abzuschalten und die Natur zu genießen. 2004 übernahmen Stefanies und Franz‘ Sohn Franz mit seiner Frau Gerti den Hof. Weitere Infos unter www.hoenigshof.at

„Wir wuchsen beide in den gleichen Verhältnissen auf, in der Nachkriegszeit hast du als Kind schon viel gearbeitet. Jeder hat sich alles erarbeiten müssen.“ Im Aufbauen waren die beiden große Klasse. Mittlerweile können bis zu 25 Gäste auf dem Bauernhof zugleich nächtigen.

© Privat Das Paar arbeitete das ganze Leben lang hart.

Zwölf Hektar reine Landwirtschaft und zwölf Hektar Wald gehören der Familie. Derzeit leben Kühe, Schweine, Hasen und Katzen am Bauernhof. Vor seiner Pensionierung war Franz als Installateur tätig. „Ich war arbeiten und sie war die führende Person“, sagt Franz. „Überraschungen hat es jeden Tag gegeben“, vor allem am Hof.

Wenn man nicht der gleichen Meinung ist, kann man sich das ausreden. — Franz Kerschenbaumer

„Es war nicht jeder Tag Sonntag, aber es war eine schöne Zeit“, sagt er über die 60 Jahre Ehe. „Ich schätze an ihr ihre Geradlinigkeit. Du stehst zu deinem Wort felsenfest, wenn du was sagst, ziehst du es durch“, sagt der 84-Jährige und sieht seiner Frau dabei in die Augen. „Sie kann außerdem planen und hat immer gute Ideen.“ Stefanie hakt ein: „Bei denen muss er dann automatisch mitmachen. Da gibt es nichts.“ Beide lachen. Der Humor verbindet sie zweifelsohne.

Gestritten hätten sie in den 60 Jahren Ehe kaum. „Wenn man mal nicht der gleichen Meinung ist, kann man sich das ausreden. Es gibt kein Spinnen“, sagt Franz. Das ist das Rezept, um es zur Diamantenen Hochzeit zu schaffen. Und auch, dass man sich jede Nacht eine „Gute Nacht“ wünscht, so das Paar. Ehrlichkeit sei zudem wichtig und dass man sich gegenseitig stützt.