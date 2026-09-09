Zum Schulstart in Kärnten spielt die Künstliche Intelligenz eine zentrale Rolle. Einige Neuerungen im Schulalltag angekündigt.

Präsidialleiter Robert Derhaschnig (links) und Bildungslandesrat Peter Reichmann bei ihrer PK am Dienstag in der MS St. Ruprecht mit Teilnehmern der Sommerschule

Am kommenden Montag ist es wieder soweit: Die Sommerferien sind auch in Kärnten vorbei, der Schulalltag beginnt für rund 67.400 Schüler und 7340 Lehrer wieder. Dieses Jahr wohl im Zentrum des Interesses auf beiden Seiten: Die Künstliche Intelligenz, die längst auch in den Klassenzimmern angekommen ist. Die Regeln dafür sind es jedoch noch nicht.

Es sind Fragen, die vielen unter den Fingernägeln brennen: Wie dürfen Schüler ChatGPT, Claude und andere Programme für Hausaufgaben verwenden? Was gilt bei Prüfungen? Und wie sollen Lehrer mit Texten umgehen, bei denen nicht mehr klar ist, wer sie eigentlich geschrieben hat?

Wie viel KI darf sein?

Für Kärntens Bildungslandesrat Peter Reichmann ist deshalb zum Schulstart eines klar: Die Schulen brauchen Orientierung. „Unsere klare Forderung ist, dass man den Schulen in Sachen Verwendung von Künstlicher Intelligenz Sicherheit gibt“, sagt Reichmann am Dienstag bei der Schulstart-Pressekonferenz in der Mittelschule St. Ruprecht.

Unsere klare Forderung ist, dass man den Schulen in Sachen Verwendung von Künstlicher Intelligenz Sicherheit gibt. — Peter Reichmann , Bildungslandesrat

Viele Entscheidungen liegen beim Bund und damit bei Bildungsminister Christoph Wiederkehr. Kärnten will aber auch selbst nachschärfen. Gemeinsam mit der Pädagogischen Hochschule sollen Fortbildungen, Unterrichtsmaterialien und konkrete Hilfestellungen für Lehrer entwickelt werden. Reichmann geht dabei nicht davon aus, dass sich KI aus der Schule fernhalten lässt. Entscheidend sei vielmehr, Schüler und Lehrer auf den Umgang damit vorzubereiten.

Vorsichtiger Kurs bei digitalen Geräten

Eine Rolle spielt auch der Datenschutz. Als Beispiel nannte Reichmann das KI-Programm Claude. „Das wird deshalb empfohlen, weil die Daten nicht in Übersee gespeichert werden. Bei digitalen Anwendungen muss man darauf achten, wo Daten gespeichert und verarbeitet werden.“

© KLZ / Lukas Moser Robert Derhaschnig (links) und Peter Reichmann präsentierten Zahlen und Fakten vor Schulstart

Gleichzeitig will Reichmann bei jüngeren Schülern einen vorsichtigeren Kurs bei digitalen Geräten. Dass Tablets künftig später ausgegeben werden könnten, begrüßt er. Es mache aber einen Unterschied, ob Kinder damit Lernprogramme verwenden oder ihre ersten Erfahrungen mit sozialen Medien machen. Gerade bei Jüngeren brauche es klare Grenzen.

Neu: Begleitung nach Suspendierung

Neu beziehungsweise verstärkt vorgesehen sind auch Begleitungen nach Suspendierungen und sogenannte Perspektivengespräche. Ziel sei es, bei grobem Fehlverhalten konsequent zu reagieren, betroffene Kinder aber dennoch im Bildungssystem zu halten. Darüber hinaus werden Schulleitungen administrativ stärker unterstützt. Reichmann: „Sie sollen durch ein mittleres Management stärker von Verwaltungsarbeit entlastet werden.“

Große Zufriedenheit mit Sommerschule

Präsentiert wurden am Dienstag auch die wichtigsten Zahlen vor Beginn des Schuljahres: Von den rund 67.400 Schülern besuchen knapp 42.000 eine Pflichtschule, gut 25.000 eine Höhere Schule. Unterrichtet werden sie von rund 7340 Lehrern an etwa 364 Standorten. Laut Robert Derhaschnig, Präsidialleiter der Bildungsdirektion für Kärnten, konnten alle ausgeschriebenen Klassenlehrerstellen besetzt werden. In abgelegenen Regionen und bei seltenen Fächerkombinationen sei die Auswahl zwar kleiner, unbesetzte Klassen gebe es aber nicht.

Wir sind mit der Sommerschule sehr zufrieden. Rund 4400 Schüler sind angemeldet, mehr als ein Viertel mehr als im Vorjahr. — Robert Derhaschnig , Präsidialleiter der Bildungsdirektion für Kärnten

Deutlich zugelegt hat heuer die Sommerschule, wie der Präsidialleiter auf Nachfrage erklärte: „Rund 4400 Schüler sind angemeldet, mehr als ein Viertel mehr als im Vorjahr.“ Damit sei man sehr zufrieden. Die Quote jener, die trotz Anmeldung nicht erscheinen, liegt laut Derhaschnig derzeit bei höchstens fünf Prozent.