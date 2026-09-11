Erste Hilfe: Immer noch schauen zu viele weg, statt Leben zu retten

Das Rote Kreuz appelliert zum Welttag der Ersten Hilfe: Wichtiger als Perfektion ist rasches Handeln. Warum im Falle des Falles jeder Mensch Leben retten kann.

Die Frau, die an der Bushaltestelle plötzlich von der Bank kippt und reglos liegen bleibt; das Kind, das bewegungslos im Wasser des Badesees treibt; der Angehörige, der plötzlich das Bewusstsein verliert: Wie reagieren, wenn man Zeuge einer solchen oder ähnlichen Situation wird? Der allerschlechteste Ratgeber wäre, nichts zu tun, sagt Petra Pöllinger vom Roten Kreuz. Die Expertin für Erste Hilfe war selbst bereits einmal in der Situation, dass ein Arbeitskollege leblos neben ihr zusammenbrach. „Doch mein Kollege lebt heute noch, wir haben es geschafft, ihn zu reanimieren“, spricht Pöllinger über das Gefühl, ein Leben gerettet zu haben.

Dass jede und jeder zum Lebensretter werden kann, steht auch im Mittelpunkt des Welttags der Ersten Hilfe am 12. September. Denn noch immer kommt es vor, dass Rettungskräfte zu einem Notfall kommen, wo sie nichts mehr tun können, weil vor Ort niemand Erste Hilfe geleistet hat.

Im Video: So geht Erste Hilfe

„Leider gibt es noch immer diese unbegründete Angst davor, bei der Ersten Hilfe etwas falsch zu machen“, sagt Pöllinger, und wiederholt das Mantra: Das Einzige, das man falsch machen kann, ist nichts zu tun. Denn: Bei einem Kreislaufstillstand wird das Gehirn nicht mehr mit Sauerstoff versorgt, mit jeder Minute ohne Wiederbelebungsmaßnahmen sinkt die Wahrscheinlichkeit zu überleben um zehn Prozent.

© RK/ Steiermark Petra Pöllinger, Rotes Kreuz Steiermark

Die wichtigsten Erste-Hilfe-Maßnahmen lassen sich auf drei Wörter herunterbrechen: prüfen, rufen, drücken. Das bedeutet: Wer eine reglose Person findet, prüft zunächst, ob sie reagiert und normal atmet. Bleibt eine Reaktion aus, folgt der Notruf 144. Anschließend beginnt sofort die Herzdruckmassage. Das Rote Kreuz empfiehlt, das Telefon beim Anruf von 144 gleich auf Lautsprecher zu schalten – die Rettungsleitstelle leitet die Ersthelfer durch alle notwendigen Handgriffe.

Wiederbelebung so schnell wie möglich beginnen

„Wichtig ist, dass die Wiederbelebung so schnell wie möglich beginnt“, betont Pöllinger, das Wichtigste dabei ist die Herzdruckmassage. Dazu platziert man beide Hände in der Mitte des Brustkorbs und drückt schnell und vor allem kräftig zu. „Wir müssen die Pumpfunktion des Herzens übernehmen, daher muss man kräftig drücken“, betont Pöllinger. Nach 30 Mal drücken folgen zwei Beatmungen – wer sich das Beatmen nicht zutraut, macht weiter die Herzdruck-Massage, etwa 100 Mal pro Minute. Pöllinger: „Niemand muss Rettungssanitäter oder Notärztin sein, um Leben zu retten. Entscheidend ist, nicht wegzuschauen und nicht zu zögern.

© LKH/ Kanizaj Lebensretter Christoph Krammer und der Leibnitzer Peter Bauer

Was kann es Schöneres geben, als jenen Menschen wiederzutreffen, dem man das Leben gerettet hat? Diese Erfahrung durfte der steirische Diplomkrankenpfleger Christoph Krammer nun machen: Vor drei Jahren hatte er dem Leibnitzer Peter Bauer im Urlaub in Lignano das Leben gerettet. Bauer suchte drei Jahre nach seinem Lebensretter, nun konnten sie sich in die Arme schließen (wir haben berichtet). Lebensretter Krammer sagte: „Ich würde jedem Menschen ans Herz legen, keine Angst davor zu haben, zu helfen. Es ist viel schlimmer, nichts zu unternehmen. Jede und jeder kann Lebensretter werden – man muss sich nur trauen, etwas zu tun.“