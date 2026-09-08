Netanyahu rund um Bericht zu Hamas-Großangriff unter Druck

Der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu steht wegen eines Berichts unter Druck, wonach er vor dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober 2023 von den Vereinigten Arabischen Emiraten gewarnt wurde. Die Zeitung "Haaretz" druckte Auszüge aus einem noch nicht veröffentlichten Buch ihrer Reporter, wonach der Staatschef der Vereinigten Arabischen Emirate, Mohamed bin Zayed Al-Nahyan, den Netanyahu eineinhalb Wochen vor dem folgenschweren Hamas-Angriff warnte.

Die radikalislamische Palästinenserorganisation plane einen größeren Einsatz, habe Nahyan Netanyahu gesagt. Netanyahus Büro bezeichnete den Bericht der linksgerichteten Zeitung als "absolute Lüge". In der Stellungnahme wurde dementiert, dass Netanyahu in dem genannten Zeitraum überhaupt mit Nahyan gesprochen habe.

Die israelische Opposition übte allerdings scharfe Kritik an dem langjährigen Regierungschef, der sich bei der Parlamentswahl am 27. Oktober eine weitere Amtszeit sichern will. "Netanyahu hat Dutzende Warnungen vor dem 7. Oktober erhalten und hat sie alle ignoriert", erklärte der israelische Ex-Generalstabschef und Netanyahus schärfster Rivale im Kampf um das Ministerpräsidentenamt, Gadi Eisenkot, am Dienstag im Onlinedienst X.

Der ehemalige Ministerpräsident Naftali Bennett warf Netanyahu vor, er trage "persönliche und direkte Verantwortung" für die vielen Todesopfer des 7. Oktober 2023. Der Regierungschef könne daher "nicht einmal eine Minute länger in seinem Amt bleiben".

Die "Haaretz" berichtete, der mittlerweile von Israel getötete Hamas-Chef Yahya Al-Sinwar habe einen früheren palästinensischen Regierungsvertreter gewarnt, dass seine Organisation eine "schreckenerregende Operation" vorbereite. Er beschrieb den bevorstehenden Angriff demnach als "Erdbeben". Der frühere palästinensische Offizielle habe die Informationen dann an den Staatschef der Emirate weitergegeben, schrieb "Haaretz". Dieser habe daraufhin Netanyahu angerufen und ihn informiert.

Die Emirate hatten ihre Beziehungen zu Israel 2020 im Rahmen der von den USA vermittelten Abraham-Abkommen normalisiert. Netanyahu sieht dies als eine wichtige Errungenschaft seiner Regierungszeit an. "Haaretz" berichtete unter Berufung auf mehrere, zumeist anonyme Quellen, Netanyahu habe ruhig auf die Warnung der Emirate reagiert.

Am 7. Oktober 2023 hatten die Hamas und ihre Verbündeten aus dem Gazastreifen heraus Israel angegriffen. Sie töteten mehr als 1.200 Menschen und verschleppten 251 Menschen als Geiseln, von denen 44 bereits tot waren. Israel reagierte mit massiven Angriffen auf den Gazastreifen, bei denen nach nicht überprüfbaren Hamas-Angaben seither mehr als 73.000 Menschen getötet wurden. Trotz einer im Oktober vereinbarten Waffenruhe griff die israelische Armee zwischenzeitlich nahezu täglich Ziele im Gazastreifen an.