Wurde Netanjahu vor Hamas-Terrorattacke gewarnt und hat nicht reagiert?

Zehn Tage vor dem Terror des 7. Oktober 2023 erhielt Israels Premier Netanjahu von höchster Stelle eine explizite Warnung vor einem Überfall der Hamas – doch er nahm sie nicht ernst. Das ergaben Recherchen der israelischen Zeitung „Haaretz“. Netanjahu selbst dementiert.

Der 7. Oktober 2023 ist der Tag des schweren Terrorangriffs der Hamas auf Israel, der in der Folge den Gaza-Krieg auslöste. Jetzt zeigt sich, dass der Terror möglicherweise hätte verhindert werden können: Laut der israelischen Tageszeitung „Haaretz“ hat Regierungschef Benjamin Netanjahu wenige Tage vor dem Überfall der Terrororganisation Hamas eine eindeutige und eindringliche Warnung ignoriert.

Diese kam laut dem Bericht vom Emir der Vereinigten Arabischen Emirate, Mohammed bin Said. Er habe Netanjahu in einem mehr als 40-minütigen Gespräch nachdrücklich gewarnt, Hamas-Chef Jahja Sinwar plane „ein bedeutendes Ereignis“.

Den Recherchen – sie sind eine Vorabveröffentlichung aus dem Buch „Geiseln: 843 Tage Entbehrung“, das dieser Tage erscheint – zufolge informierte Netanjahu weder die Armee noch die Geheimdienste über das ungewöhnliche Telefonat. Netanjahu betonte gegenüber der Zeitung laut deren Angaben, die Vorwürfe seien „eine totale Lüge“.

Israel befindet sich bereits im Wahlkampf für die Knesset-Wahl am 27. Oktober. Die Veröffentlichung kommt für Netanjahu jedenfalls zur Unzeit und wird die Debatte über seine Rolle und Verantwortung erneut ins Zentrum rücken.

Wirtschaftliche Erleichterungen

Im Hintergrund seien seit Monaten fast direkte Gespräche zwischen der israelischen Regierung und der Hamas in Gaza über eine längerfristige Verständigung gelaufen. Dabei sollte es wirtschaftliche Erleichterungen für den Gazastreifen geben, geplant war etwa die Versorgung mit Gas aus einem Gasfeld vor der Küste, und eine Waffenruhe. Zuletzt habe es sogar eine Grundsatzeinigung auf die Freilassung palästinensischer Häftlinge für die Freilassung zweier Israelis in Gewalt der Hamas gegeben.

Netanjahu habe eine Entscheidung aber immer wieder hinausgezögert. In der Folge habe Sinwar gedrängt und den palästinensischen Verhandlern (einem hochrangigen Hamas-Vertreter und einem Fatah-Vertreter, der als Überbringer der Botschaften zwischen den beiden Seiten fungierte) aufgetragen, der israelischen Seite zu sagen, er bereite ein „Erdbeben“ vor.

Der Fatah-Vertreter habe sich darüber mit einem palästinensischen Freund in den Emiraten ausgetauscht, der dem Emir nahestand und diesen informierte. Erst nach einer zweiten ähnlichen Drohung Sinwars habe der Emir Netanjahu angerufen.

Netanjahu habe ihm danach gesagt, dass Israel Gaza unter Kontrolle habe und eher die Lage im Westjordanland gefährlich sei. Der Emir hatte laut den – nicht namentlich – zitierten Quellen nicht damit gerechnet, dass Netanjahu Armee und Geheimdienste nicht über seinen Anruf informieren würde.