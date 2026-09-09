In Russland unterschätzt, in Kasachstan gefeiert

Gewinnt Jelena Rybakina heute bei den US Open ihr Viertelfinalmatch gegen Zheng Qinwen, würde sie sich als erste Kasachin zur insgesamt 30. Weltranglistenersten der Geschichte krönen.

Die Voraussetzungen für die US Open waren für Jelena Rybakina alles andere als gut. Als die Kasachin bei der Generalprobe in Cincinnati im Viertelfinale des Masters-Turniers gegen Iga Swiatek beim Stand von 1:4 aufgrund einer Fersenverletzung aufgeben musste, schien für die 27-Jährige ein Start in Flushing Meadows in Gefahr. Dass sie durch das Aus den möglichen Sprung an die Weltranglistenspitze verpasst hatte, spielte in dem Moment keine Rolle. Zehn Tage später präsentierte sich die zweifache Grand-Slam-Siegerin in New York aber wieder fit wie ein Turnschuh und löste nun mit einem glatten 6:1, 6:4 über die zweifache US-Open-Siegerin Naomi Osaka ein Ticket für die Runde der letzten Acht.

Und damit steht Rybakina quasi wieder dort, wo sie in Cincinnati gestoppt wurde. Kann die gebürtige Moskowiterin heute die Chinesin Zheng Qinwen bezwingen, würde sie Aryna Sabalenka ablösen und ab kommenden Montag im WTA-Computer als neue Nummer eins der Tenniswelt aufscheinen. Insgesamt wäre sie damit die 30. Spielerin, der dieses Meisterstück gelingt – allerdings als Erste, die aus Kasachstan stammt. Wobei Rybakina, die im bisherigen Turnierverlauf als Nummer zwei gesetzt noch keinen Satz abgegeben hat, erst 2018 die Staatsbürgerschaft des zentralasiatischen Landes annahm.

Ihre damaligen Beweggründe für den Nationenwechsel seien rein sportlicher Natur gewesen, hätte der russische Verband in Rybakinas Jugendzeit doch kein Potenzial in ihr gesehen und ihr die nötigen Förderungen für eine Profikarriere verwehrt. Darauf hätte die heute 17-fache Turniersiegerin ein Angebot vom kasachischen Verband erhalten und dieses inklusive neuer Staatsbürgerschaft angenommen. Als Rybakina 2022 wenige Monate nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine in Wimbledon triumphierte (damals waren alle russischen und weißrussischen Spieler vom Turnier ausgeschlossen), verpassten es die Russen allerdings nicht, die Topspielerin („Ich repräsentiere Kasachstan und kann mir meinen Geburtsort ja nicht aussuchen“) wieder zu einer von ihnen zu machen. „Das ist immer noch die russische Schule! Wir haben viel zu ihrer Entwicklung beigetragen, sie hat lange Zeit bei uns gespielt und dann erst in Kasachstan“, betonte damals Schamil Tarpischtschew, Chef des russischen Tennisverbandes. Die Kasachen reagierten damit, dass sie ihrem neuen Tennisstar eine eigene Briefmarke widmeten.

Ob sich Tarpischtschew, der früher die Kapitänsschleife des russischen Davis-Cup-Teams trug und persönlicher Trainer von Boris Jelzin war, sich wieder melden wird, sollte Rybakina tatsächlich die Nummer eins werden, bleibt abzuwarten. Allerdings muss die Kasachin dafür erst die Hürde Zheng nehmen – und die erwies sich in New York bis dato als wahres Stehaufweibchen. Nach einer Ellbogen-Operation vergangenen Herbst haderte die Olympiasiegerin lange mit ihrer Form, rutschte aus den Top 100 (aktuell ist sie die Nummer 121) und musste sich bei den US Open sogar durch die Qualifikation kämpfen. In der dritten Runde gegen Madison Keys lag die 23-Jährige bereits mit 1:6, 7:6, 0:5 und Matchball für die Amerikanerin aussichtslos zurück, ehe sie den Entscheidungssatz noch sensationell in ein 7:5 drehen konnte. Dasselbe Bild dann im Achtelfinale: Da führte Iga Swiatek bereits mit 5:0 im ersten Durchgang, ehe Zheng noch als 7:5, 6:3-Siegerin vom Platz ging. Fehlenden Kampfgeist kann man Zheng definitiv nicht unterstellen.

© AP/Seth Wenig Zheng Qinwen lieferte in New York bereits zwei eindrucksvolle Aufholjagden ab

Das zweite Viertelfinale der Frauen bestreiten heute Coco Gauff und Potapova-Bezwingerin Mirra Andrejewa.