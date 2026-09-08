Aniada a Noar feiern 45 Jahre

Das steirische Volksmusikprojekt begeht seinen 45er in verschiedenen Inkarnationen in Wien, Mürzzuschlag und im Greith-Haus.

Zum 40. Bandjubiläum war ihnen nicht zum Feiern zumute: 2021 hatte die Pandemie die Möglichkeit, Konzerte zu spielen, praktisch lahmgelegt und Gründungsmitglied Bertl Pfundner war nach schwerer Krankheit verstorben. „Burschen, spült‘s weiter!“ lautete Pfundners Vermächtnis an seine Bandkollegen. Andreas Safer und Wolfgang Moitz, die beiden verbliebenen Mitglieder von Aniada A Noar, der steirischen Volksmusikgruppe von weltmusikalischem Format, nahmen sich den letzten Wunsch ihres Freundes und langjährigen Mitmusikers zu Herzen und jetzt, fünf Jahre später, gibt es zum 45er der Band wieder Grund und Gelegenheit zu feiern.



Hatten Aniada A Noar für ihr letztes Album „Summawind“ den Grazer Gitarristen Martin Moro als Zusatzmitglied an Bord, so erschien es für Safer und Moitz logisch, es als erstes mit ihm weiter zu versuchen. Die Chemie stimmte, aber in den kommenden Jahren eröffneten sich weitere Optionen: „Wir haben dann das Glück gehabt, dass wir so tolle Leute zusätzlich entdeckt haben wie (Akkordeonist und Sänger) Lothar Lässer, mit dem wir die jüngste CD gemacht haben, die für den Preis der Deutschen Schallplattenkritik nominiert wurde“, erzählt Safer.



Diese Musiker nehmen sich die „Noarnfreiheit“

Bei einem ihrer jährlichen Weihnachtskonzerte lernten sie Fagottistin Maria Gstättner und Akkordeonist Stefan Heckel kennen, mit denen Aniada A Noar seither die Crossover-Formation Noarnfreiheit bilden; mit dem friulanischen „Altrioh“ um Sängerin/Cellistin Emma Montanari verbindet sie eine langjährige musikalische Allianz. Gemeinsam bilden sie die Formation In Compagnia.



Insgesamt werden bei den drei Konzerten zum 45. Bandjubiläum unter dem Motto „Die Nacht der langen Noarn“ neun Musiker aus diesen verschiedenen Klangwelten des „noarischen“ Musikschaffens zu erleben sein. Die Konzerte gehen diese Woche am Donnerstag im Wiener Bockkeller, tags darauf im Kunsthaus Mürzzuschlag und schließlich am Samstag im Greith-Haus in St. Ulrich am Greith über die Bühne.



Grazer Fans müssen diesmal also eine längere Anreise in Kauf nehmen. „Wir haben lange überlegt, aber irgendwie hat uns am Ende der Veranstalter gefehlt und der Rahmen. Die Grazer Säle sind einfach so unglaublich teuer“, bedauert Safer und hofft, dass die Fangemeinde sich von einem kleinen Ausflug zu dem Jubelereignis nicht abhalten lassen wird, denn: „Wir wissen ja nicht, ob wir den Fünfziger schaffen. Das wollen wir natürlich, aber die Feste gehören gefeiert und das ist ein guter Anlass, uns bei unseren Kollegen und unserem treuen Publikum zu bedanken, weil ohne sie täte es Aniada A Noar nicht mehr geben.“



Mit etwas Glück kann man bei den Jubiläumskonzerten übrigens auch die zweisprachige Fassung der steirischen Landeshymne hören. Schon vor 20 Jahren ergänzten Aniada A Noar das durch politische Aktionen der derzeitigen Landesregierung für Verstimmung bei den Nachbarn sorgende „Dachsteinlied“ mit einer slowenischen Strophe. Diese völkerverbindende Version spielen Aniada A Noar regelmäßig in der Steiermark und in der benachbarten Štajerska mit Folksängerin Brina Vogelnik und dem Gypsy-Musiker Metod Banko in ihrem gemeinsamen Programm „Veselje-Freude“. „Diese Verbundenheit und Grenzen niederreißen, darum geht‘s“, sagt Safer.

aniada.at