Damit meine ich: Dinge kritisch zu sichten, Zusammenhänge zu erfassen, sein geistiges Eigentum zu beanspruchen. Unsere Aufmerksamkeit ist der wertvollste Rohstoff des 21. Jahrhunderts und wir verschenken ihn tagtäglich an die Plattformindustrie der sozialen Medien. Diese Plattformen führen zu einer ständigen Reizüberflutung: Untersuchungen zeigen, dass Kinder und Jugendliche heute viel mehr des Botenstoffs Dopamin ausschütten als ihre Vorgängergenerationen. Und das ist viel mehr als ihnen guttut. Das Gehirn befindet sich dadurch in einem dauerhaften Erwartungszustand – es erwartet den nächsten Dopaminstoß durch das nächste Video. Durch die Dauererregung verschieben sich die Neurotransmitter im Gehirn, doch die funktionieren nur in der richtigen Balance gut.

Christian Enzinger: Weil ich beobachte, dass es vor allem zwei Wege gibt, wie Menschen mit den neuen Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz umgehen: Entweder sie stürzen sich blind hinein und lassen die KI alles für sie beantworten; oder sie haben Angst davor und setzen sich deshalb gar nicht damit auseinander. Ich wollte daher mit diesem Buch aufzeigen, welche Zusammenhänge es zwischen KI und der Gesundheit unseres Gehirns gibt – und wie wir die geistige Souveränität zurückbekommen.

Im Buch „Das digitale Gehirn“ erklärt der Grazer Neurologe Christian Enzinger, wie moderne Technologien wie Smartphones, Social Media bis bis hin zu ChatGPT unsere neuronalen Prozesse beeinflussen.

Prinzipiell bedroht nicht die KI unser Denken, sondern unsere Bereitschaft, es ihr flächendeckend zu überlassen. Und es ist es auch sinnlos, schneller denken zu wollen als eine Maschine: Smartphones der neuesten Generation verarbeiten Reize und Aufgaben 20.000 Mal schneller als das Gehirn. Aber wir müssen uns darauf besinnen, was die Stärke des menschlichen Gehirns ausmacht. Wenn wir der KI bereitwillig unsere Aufmerksamkeit schenken und das langfristig machen, verkümmern unsere geistigen Fähigkeiten: die Verarbeitungsgeschwindigkeit des Gehirns wird langsamer, unsere Konzentration und unsere Stimmung leiden.

Dazu sollte man zwei Schlagwörter kennen: Das ist zunächst die kognitive Fatigue, also ein Erschöpfungszustand des Gehirns. Vor allem das ewige Scrollen durch kurze Videos konfrontiert das Gehirn innerhalb kurzer Zeit mit enorm vielen Informationen: Ständig müssen neue Inhalte verarbeitet und bewertet werden, das kann zu mentaler Erschöpfung führen. Das zweite Schlagwort lautet kognitives Auslagern: Das bedeutet, dass wir immer mehr geistige Arbeiten an die KI auslagern. Und je mehr wir auslagern, desto stärker gehen unsere eigenen Fähigkeiten verloren.

Christian Enzinger ist Neurologe und Universitätsprofessor an der Medizinischen Universität Graz. Er ist spezialisiert auf Neuroimaging, Schlaganfall sowie auf entzündliche und neurodegenerative Erkrankungen des Gehirns, insbesondere Multiple Sklerose.

Doch welche Folgen hat die häufige KI-Nutzung konkret für unsere Denkleistung? Tatsächlich ist es ein gigantischer Feldversuch, dem sich die ganze Welt freiwillig aussetzt – der Ausgang ist noch ungewiss. Und die Forschung hinkt der Entwicklung hinterher, aber einige spannende Untersuchungen gibt es, zum Beispiel diese am MIT: Die Teilnehmer wurden in Gruppen eingeteilt und mussten Texte zu verschiedenen Themen verfassen. Während eine Gruppe selbst recherchieren musste, durfte eine andere Gruppe die KI vollumfänglich nutzen. Es zeigte sich: Die KI-Gruppe hatte die frontalen Netzwerke im Gehirn kaum angestrengt und die Effekte waren Monate später noch messbar: Die KI-Gruppe hatte keine Erinnerung an ihre eigenen Texte. Die Forschung zeigt auch, dass die Konzentrationsspanne von jungen Menschen gesunken ist: Waren es früher zweieinhalb Minuten, die sich Studenten ohne Unterbrechung auf eine Sache konzentrieren konnten, sind es heute nur noch etwa 47 Sekunden. Zusammengefasst lässt sich sagen: Die heutige Generation ist exzellent im Suchen und Finden von Information, aber deutlich schlechter darin, Dinge einzuordnen, Zusammenhänge zu erfassen und sich Sachverhalte zu merken.

Passt sich das Gehirn nicht an die neuen Möglichkeiten an, Stichwort Multitasking? Dass wir multitaskingfähig sind, ist ein Mythos: Unser Gehirn kann schnell hintereinander Reize verarbeiten, aber nicht gleichzeitig. Durch die ständigen Benachrichtigungen am Smartphone wird unsere Aufmerksamkeit fragmentiert und unser Gehirn ist ständig am verarbeiten. Nun zeigt die Forschung aber, dass unser Gehirn Pausen braucht, um zu kreativen und neuen Lösungen zu kommen.

Wie kann ich mir das vorstellen? Viele kennen das: Wir arbeiten konzentriert an einem Problem, kommen aber irgendwie nicht weiter. Dann machen wir eine Pause, gehen laufen oder schlafen – und plötzlich ist ein neuer Lösungsweg da. Das passiert, weil unser Gehirn im Ruhemodus, also ohne Reize von außen, vieles nachbearbeitet und sortiert. Das heißt, kreative Lösungen schafft unser Gehirn nur im Ruhemodus und daher sollte man sich diese auch verordnen, anstatt das Gehirn ständig mit Reizen zu füttern.

Wie verschafft man seinem Gehirn so eine Verschnaufpause? Körperliche Betätigung wie spazieren oder laufen gehen wirkt sehr gut, auch Meditation wäre eine Praxis, um das Gehirn in die Ordnungsspur zu bekommen. Ich liebe es mittlerweile auch, spazieren zu gehen und zwar ohne Smartphone und Kopfhörer, ich versuche, nur die Natur zu hören. Und ich habe ein E-Piano zuhause, das möchte ich lernen.

Wir haben viel über die Risiken der KI gesprochen, doch gerade in der Medizin tun sich doch auch enorme Chancen auf. Absolut! In der Radiologie kann die KI in Sekundenschnelle Bilder analysieren und bewerten. Beim akuten Schlaganfall bekommen wir Neurologen mittlerweile von der KI ausgewertete Abbildungen des Gehirns, auf deren Basis wir das weitere Vorgehen entscheiden können. Und die große Hoffnung ist natürlich, dass wir Ärztinnen und Ärzte durch Unterstützung der KI wieder mehr Zeit für Gespräche und Zuwendung zu unseren Patienten bekommen.